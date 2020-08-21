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Independent: конфликтующие стороны Ливии призвали к прекращению огня

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Правительство национального согласия в Триполи и председатель Палаты представителей на западе страны в отдельных заявлениях объявили о прекращении огня на всей территории Ливии, пишет The Independent. Обе стороны призвали генерала Хафтара к снятию нефтяной блокады, а премьер-министр признанного ООН правительства заявил о проведении парламентских и президентских выборов в следующем году.
Independent: конфликтующие стороны Ливии призвали к прекращению огня
Reuters
Правительство Ливии, которое пользуется поддержкой ООН, объявило о прекращении военных действий по всей стране и призвало к демилитаризации стратегического города Сирта, контролируемого другой стороной конфликта, сообщает The Independent. Одновременно председатель Палаты представителей на востоке государства Агила Салех в отдельном заявлении также призвал к прекращению огня. Кроме того, глава Правительства национального согласия в Триполи Фаиз Сарадж объявил, что в марте следующего года в стране состоятся президентские и парламентские выборы.
 
Как рассказывает издание, обе стороны призвали к прекращению нефтяной блокады, которую ранее в этом году ввёл военный лидер генерал Халифа Хафтар. Они требуют, чтобы доход от нефти, которая является основным источником дохода в стране, поступал на банковский счёт Национальной нефтяной корпорации за пределами Ливии. В начале этого года влиятельные ливийские группировки на востоке страны, поддерживающие Хафтара, закрыли экспортные терминалы и перекрыли основные нефтепроводы, чтобы оказать давление на правительство Триполи.
 
Призыв к миру прозвучал на фоне опасений о новой эскалации хаотичной опосредованной войны: противоборствующие стороны готовились к столкновению у Сирта, который находится под контролем генерала и открывает путь к главным экспортным терминалам страны. Армия Хафтара пока не прокомментировала предложение, однако, как указывает британская газета, в июне военный лидер согласился с инициативой Египта, которая включала прекращение огня. Миссия ООН в Ливии приветствовала оба заявления и призвала к высылке всех иностранных военных и наёмников из государства.
 
Ливия погрузилась в хаос после того, как в ходе восстания при поддержке НАТО в 2011 году свергли и затем убили бессменного лидера страны Муаммара Каддафи, напоминает The Independent. С тех пор государство разделено между враждующими восточной и западной администрациями, каждую из которых поддерживают различные вооружённые формирования и иностранные правительства. 
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источник
Independent Великобритания Европа
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Ливия Муаммар Каддафи НАТО нефтепровод нефть ООН перемирие Халифа Хафтар
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