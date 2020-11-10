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Журналист FAZ: в войне за Нагорный Карабах победил Путин

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Казалось, что война за Нагорный Карабах приведёт к потере российского влияния в регионе и к усилению позиций Турции, однако на деле всё получилось наоборот, пишет корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Райнхард Везер. В итоге победителем в этой ситуации стал Путин: достигнутое при его участии соглашение между Арменией и Азербайджаном предусматривает размещение российских миротворцев в Закавказье — и рост влияния Москвы.
Журналист FAZ: в войне за Нагорный Карабах победил Путин
Reuters

Казалось, что с поддержкой Турции наступление Азербайджана на Армению приведёт к потере российского влияния на юге Кавказа — но в итоге получилось наоборот, пишет корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Райнхард Везер.

В армянско-азербайджанской войне вокруг Нагорного Карабаха обнаружился «неожиданный победитель — российский президент Владимир Путин», подчёркивает корреспондент издания. В прошедшие недели казалось, что война ведёт к уменьшению влияния России в Закавказье. Призывы Москвы к прекращению боевых действий оставались неуслышанными так же, как и призывы западных стран.

Сторону Азербайджана в политическом и военном отношении заняла Турция, и перед наступлением азербайджанских вооружённых сил казалось, что растёт и влияние Анкары в регионе. В Москве в это время многие задавались вопросом, почему российские власти наблюдали за развитием ситуации с видимой пассивностью — было ли российское руководство удивлено происходящим и не знало, что делать? Или оно опасалось за сотрудничество в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), тюркоязычные участники которой в Центральной Азии встали на сторону Азербайджана, а не Армении, которая входит в ОДКБ?

По версии автора статьи, вполне возможно, что за этими и подобными вопросами стояли верные предположения. Однако Москве удалось обратить ситуацию в свою пользу. Либо влияние Турции было сильно переоценено, либо Кремлю удалось его потеснить, подчёркивает немецкий журналист.

Ещё в понедельник Анкара подала идею о двусторонней русско-турецкой рабочей группе для урегулирования конфликта, и президент Эрдоган говорил о том, что Азербайджан продолжит борьбу до полного завоевания Нагорного Карабаха. Несколько часов спустя стало известно о перемирии, о котором Владимир Путин договорился с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном без участия турецкой стороны.

Предусмотренное по этому соглашению размещение российских миротворцев на территории Азербайджана — это большой успех для Москвы, пишет корреспондент Frankfurter Allgemeine. Благодаря этому растёт влияние России в бывшей советской республике, которая до сих пор дистанцировалась от России. Кроме того, возникает вопрос, какие аргументы или рычаги со стороны Путина могли побудить азербайджанского лидера Алиева в один момент остановить боевые действия и вдобавок согласиться с присутствием российских военных на территории его страны, притом что после падения символически и стратегически важного города Шуша полная победа Азербайджана на поле боя казалась уже близка.

В контрольном центре миротворческих войск должны присутствовать также и турки, однако это не более чем мера, которая должна помочь Алиеву сохранить лицо, считает корреспондент немецкой газеты. После непрерывного подстёгивания триумфальных настроений внутри страны в последние недели президент Азербайджана теперь испытывает на себе значительное давление. Это видно и по тому, как он подчёркивает, что в соглашении о перемирии ничего не сказано по поводу будущего статуса Нагорного Карабаха.

Ещё один успех Путина автор статьи видит в том факте, что с подписью премьер-министра Армении Никола Пашиняна под, по сути, капитуляцией будет положен конец и проводившемуся им «демократическому эксперименту в Армении». Кремлю этот эксперимент никогда не нравился, как бы Пашинян ни старался укрепить связи с Россией во внешней политике. 

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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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