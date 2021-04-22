Fox: пока Россия модернизирует свой ядерный арсенал, в США предлагают списать наземные ракеты
И к срочным новостям: российский президент Владимир Путин заявил, что Запад должен «поумерить пыл» — а мир тем временем обеспокоен в связи с наращиванием Кремлём группировки войск на границе с Украиной. Между тем, один из высокопоставленных американских генералов полагает, что вероятность ядерной войны растёт. Об этом расскажет в своём репортаже из Пентагона наш корреспондент по вопросам национальной безопасности Дженнифер Гриффин.
Российский президент Владимир Путин в рамках своего ежегодного обращения к Федеральному собранию высказал строгое предупреждение в адрес США и НАТО.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами.
Такие слова Путина прозвучали на фоне значительного наращивания Россией военного присутствия на границе с Украиной — и это наращивание Москва продолжает: как свидетельствуют новые спутниковые снимки, на аэродромах в южной России и Крыму выстроились десятки истребителей. Высшие военные чины США предупреждают: из-за новых угроз, которые возникают перед страной, они впервые всерьёз встревожены тем, что противники Вашингтона могут начать рассматривать применение ядерного оружия как, цитирую, «самый приемлемый из худших вариантов».
А адмирал, который отвечает за американский ядерный арсенал, заявил, что США в первый раз в своей истории приходится сдерживать одновременно две ядерные державы — Россию и Китай.
АДМИРАЛ ЧАРЛЬЗ РИЧАРД, глава Стратегического командования Вооружённых сил США: Я не смогу вечно обеспечивать сдерживание, тем, что осталось от холодной войны. Мне ведь придётся использовать вооружения эпохи 70-х годов прошлого века против угроз 20-го или 30-го уровня.
Отдельные представители Демократической партии выступают за расформирование одного из элементов ядерной триады и списание 400 ракет наземного базирования, которые в настоящий момент размещены в шахтах, расположенных в трёх штатах страны. Но глава Стратегического командования убеждён, что ракеты «Минитмен-3», которым уже по 50 лет — а речь именно о них, — нужно не обновлять, а на что-то заменить. Однако демократов подобные затраты не устраивают.
ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН, член комитета сената США по вооружённым силам: Знаете ли, мы сейчас тратим на ядерное оружие 44,5 миллиарда в год. Я понимаю, что нашему Стратегическому командованию эти деньги тратить нравится, но вот мне это совершенно не по нраву.
Поддерживать круглосуточную боеготовность стратегических бомбардировщиков — включая вот такие луизианские B-52 — США прекратили ещё в 1991 году. Между тем, как предупреждает адмирал Ричард, если Вашингтон к тому же спишет свои ракеты наземного базирования, он будет слишком сильно зависеть от ракет, запускаемых с подлодок.
АДМИРАЛ ЧАРЛЬЗ РИЧАРД: …ну а в таких условиях я буду просить вновь привести в боеготовность бомбардировщики.
ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН: Путин сегодня похвастался тем, что Россия к концу нынешнего года более чем на 80 процентов завершит модернизацию своих ядерных сил. США же, если верить адмиралу Ричарду, такую модернизацию ещё даже не начали. Брэд?
С нами была Дженнифер Гриффин с репортажем из Пентагона. Спасибо.
Дата выхода в эфир 22 апреля 2021 года.
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