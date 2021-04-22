Fox: пока Россия модернизирует свой ядерный арсенал, в США предлагают списать наземные ракеты

Американская ядерная триада пребывает в плачевном состоянии: круглосуточную боеготовность стратегических бомбардировщиков Вашингтон перестал обеспечивать ещё 30 лет назад, теперь в США заговорили о необходимости списать ракеты наземного базирования, сообщает Fox News. Глава американского Стратегического командования Чарльз Ричард предупредил, что Вашингтону нужно модернизировать свой ядерный арсенал. На сегодняшний день приходится сдерживать не только Россию, где подобная модернизация уже почти завершилась, но и Китай.

И к срочным новостям: российский президент Владимир Путин заявил, что Запад должен «поумерить пыл» — а мир тем временем обеспокоен в связи с наращиванием Кремлём группировки войск на границе с Украиной. Между тем, один из высокопоставленных американских генералов полагает, что вероятность ядерной войны растёт. Об этом расскажет в своём репортаже из Пентагона наш корреспондент по вопросам национальной безопасности Дженнифер Гриффин.

Российский президент Владимир Путин в рамках своего ежегодного обращения к Федеральному собранию высказал строгое предупреждение в адрес США и НАТО.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами.

Такие слова Путина прозвучали на фоне значительного наращивания Россией военного присутствия на границе с Украиной — и это наращивание Москва продолжает: как свидетельствуют новые спутниковые снимки, на аэродромах в южной России и Крыму выстроились десятки истребителей. Высшие военные чины США предупреждают: из-за новых угроз, которые возникают перед страной, они впервые всерьёз встревожены тем, что противники Вашингтона могут начать рассматривать применение ядерного оружия как, цитирую, «самый приемлемый из худших вариантов».

А адмирал, который отвечает за американский ядерный арсенал, заявил, что США в первый раз в своей истории приходится сдерживать одновременно две ядерные державы — Россию и Китай.

АДМИРАЛ ЧАРЛЬЗ РИЧАРД, глава Стратегического командования Вооружённых сил США: Я не смогу вечно обеспечивать сдерживание, тем, что осталось от холодной войны. Мне ведь придётся использовать вооружения эпохи 70-х годов прошлого века против угроз 20-го или 30-го уровня.

Отдельные представители Демократической партии выступают за расформирование одного из элементов ядерной триады и списание 400 ракет наземного базирования, которые в настоящий момент размещены в шахтах, расположенных в трёх штатах страны. Но глава Стратегического командования убеждён, что ракеты «Минитмен-3», которым уже по 50 лет — а речь именно о них, — нужно не обновлять, а на что-то заменить. Однако демократов подобные затраты не устраивают.

ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН, член комитета сената США по вооружённым силам: Знаете ли, мы сейчас тратим на ядерное оружие 44,5 миллиарда в год. Я понимаю, что нашему Стратегическому командованию эти деньги тратить нравится, но вот мне это совершенно не по нраву.

Поддерживать круглосуточную боеготовность стратегических бомбардировщиков — включая вот такие луизианские B-52 — США прекратили ещё в 1991 году. Между тем, как предупреждает адмирал Ричард, если Вашингтон к тому же спишет свои ракеты наземного базирования, он будет слишком сильно зависеть от ракет, запускаемых с подлодок.

АДМИРАЛ ЧАРЛЬЗ РИЧАРД: …ну а в таких условиях я буду просить вновь привести в боеготовность бомбардировщики.

ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН: Путин сегодня похвастался тем, что Россия к концу нынешнего года более чем на 80 процентов завершит модернизацию своих ядерных сил. США же, если верить адмиралу Ричарду, такую модернизацию ещё даже не начали. Брэд?

С нами была Дженнифер Гриффин с репортажем из Пентагона. Спасибо.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2021 года.