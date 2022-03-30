Немецкий публицист: Украине было бы лучше капитулировать, чтобы положить конец смертям и разрушениям

По мнению немецкого публициста Якоба Аугштайна, Украина должна капитулировать, чтобы положить конец разрушению городов и гибели людей. В беседе с журналистом RTL Николасом Бломе он также подчеркнул, что Германия и весь Запад несут ответственность за то, как долго продлятся боевые действия, потому что, если бы они не поставляли вооружений, то война уже осталась бы позади. Поэтому Аугштайн призывает Запад прекратить поставки оружия и посоветовать украинцам капитулировать.

Не было бы лучше, если бы Украина капитулировала? Известный немецкий журналист и публицист Якоб Аугштайн и глава политической редакции RTL Николас Бломе обсудили этот вопрос в видео, выложенном на немецком сайте медиахолдинга RTL.

«Я за то, чтобы Украина капитулировала», — заявил Якоб Аугштайн в начале дискуссии, вызвав тем самым смех у своего оппонента. Как возразил Николас Бломе, получается, что Владимир Путин и Россия побеждают недостаточно быстро, и поэтому украинцы должны капитулировать. Его собеседник в ответ попросил отказаться от полемики в такой плоскости, потому что считает подобные разговоры «глупыми», на что получил очередное возражение: по мнению Бломе, неверно думать, что здесь вообще можно говорить о какой-либо полемике, потому что всё крайне серьёзно.

Конечно, итоговое решение должно быть за украинцами, признал Аугштайн. «Но мы поставляем оружие. Так что мы берём на себя ответственность за то, как долго продлится война. Потому что, честно сказать, если бы мы не поставляли вооружений — мы и остальной Запад, — то война уже осталась бы позади», — подчеркнул он.

Напротив, Бломе придерживается мнения, что Германия и Запад поставляют оружие Киеву для того, чтобы Украина не была вынуждена капитулировать, а имела возможность войти в мирные переговоры с немного более хороших позиций.

По замечанию Аугштайна, в данном случае многое зависит от целей России, которых не знает ни он сам, ни его оппонент в этой дискуссии. Однако всем известно, что «города разрушаются, и люди умирают, а наше оружие к этому причастно». Поэтому, с его точки зрения, необходимо сделать две вещи: «Первое — прекратить поставки вооружений, второе — посоветовать украинцам: прекратите сражаться, начните вести переговоры».

Бломе в ответ заговорил о «форме героизма»: «Вы полностью забываете об одном: это сделка, которую Украина заключает одна. Они одни, но они говорят: окей, мы хотим сражаться дальше, дайте нам оружие, и если это разрушит всю нашу страну, это всё равно для нас важно». Аугштайн поблагодарил собеседника за то, что тот об этом сказал, потому что сам публицист, по его словам, на такое бы не решился, и назвал такую позицию украинцев «сумасшествием».

По мнению Бломе, мужество и героизм украинского народа должны смущать и сбивать с толку таких скептиков, как его оппонент, однако Аугштайна это не убедило: что действительно сбивает с толку, так это когда люди говорят, что лучше умрут, чем сложат оружие. Также он отметил, что ему в самом деле не нравится слово «героизм»: «Наши СМИ уже практически возвеличивают эту войну».

Глава политической редакции RTL, напротив, выразил убеждение, что ни о каком возвеличивании речи не идёт — однако он восхищается готовностью украинского народа к самопожертвованию. «Они сражаются за хорошее дело», — заявил Бломе под занавес спора.

«Сжечь деревню, чтобы её спасти — такое меня в самом деле никогда не убеждало», — заметил на это Якоб Аугштайн. Сражаться до тех пор, пока ничего не останется, — такая позиция для него непонятна и неприемлема, подчеркнул он в беседе с Николасом Бломе из RTL.