Министр иностранных дел Франции: Макрон всё же поедет в Москву, но лишь для того, чтобы начать «требовательный» диалог

Президент Франции Эммануэль Макрон пока не собирается отменять свой намеченный на конец мая визит в Москву, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан. По словам министра, Париж хочет вести с Москвой «откровенный и требовательный» диалог, дабы пресечь «нарушения международных норм» с её стороны.

Господин Ле Дриан, поедет ли Эммануэль Макрон в Москву в конце мая?

ЖАН-ИВ ЛЕ ДРИАН, министр иностранных дел Франции: Пока эта поездка в графике, на данный момент она ещё в планах.

Как мы помним, Париж, Берлин, Вашингтон и, конечно же, Лондон, выразили протест в адрес Москвы, которую очень сильно подозревают в отравлении бывшего двойного агента и его дочери при помощи смертельно опасного отравляющего вещества…

ЖАН-ИВ ЛЕ ДРИАН: Это был «Новичок».

…которое было разработано Москвой в 80-е годы…

ЖАН-ИВ ЛЕ ДРИАН: …и которое умеют производить только русские. И именно по этой причине других правдоподобных версий в этом деле нет. А Москва на те посылы, которые мы направляем, транслируем и повторяем, не реагирует. Это — единственная правдоподобная версия, и именно поэтому европейцы после Европейского совета на прошлой неделе приняли ответные меры, и по этой же причине президент Франции принял решение о выдворении (российских дипломатов. — ИноТВ).

И несмотря на такой контекст, визит Эммануэля Макрона не был отменён.

ЖАН-ИВ ЛЕ ДРИАН: Мы хотим вести с Москвой откровенный, требовательный диалог без какой-либо недосказанности, и требуем от неё уважать международные нормы. Кстати, именно это меня больше всего поражает в той международной ситуации, в которой мы сегодня живём, — то, что существуют такие державы, включая и Россию, которые регулярно пытаются обойти международные нормы. А ведь международные нормы — это, наверное, самое важное наследие XX века. XX век был веком поразительного варварства, и тем не менее, дабы избежать возвращения ко всем этим потрясениям и войнам, он всё же дал плоды в виде создания инструмента под названием «международное право», поддерживаемого ООН. А сегодня отдельные державы, осознающие свою силу, пытаются от него устраниться и уклониться от соблюдения его условий.

Так, к примеру, повела себя Россия в Сирии, когда нужно было применять резолюцию ООН, требующую соблюдения гуманитарного права. Россия проголосовала за неё, но её не соблюдает. Поэтому с Россией нужно вести откровенный диалог, и мы хотим его поддерживать, но данный диалог очень требователен по тону, и в его рамках придётся многое отбрасывать.

Дата выхода в эфир 28 марта 2018 года.