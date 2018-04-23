Die Welt: однопартийцы не одобрили «жёсткую позицию» главы МИД ФРГ по отношению к России

Сразу несколько членов президиума СДПГ раскритиковали «жёсткую позицию» по отношению к России своего однопартийца, министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, сообщает Die Welt. Других же коллег по партии не устроила реакция главы немецкой дипломатии на покушение в Солсбери и ракетные удары западной коалиции по Сирии, отмечает издание.
Сразу несколько членов президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подвергли критике «жёсткую позицию» по отношению к России своего однопартийца и по совместительству министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, сообщает Die Welt.
На последнем заседании президиума СДПГ в Висбадене премьер-министры федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург — Передняя Померания Штефан Вайль и Мануэла Швезиг, а также заместитель председателя партии Ральф Штегнер потребовали от главы МИД Германии проявлять большую готовность к диалогу с Москвой, пишет издание.
В частности, Мануэла Швезиг и Штефан Вайль выразили своё недовольство тем, что новое немецкое правительство во главе с канцлером Ангелой Меркель практически не демонстрирует интереса к налаживанию отношений с Российской Федерацией, уточняет Die Welt.
Более того, целый ряд ведущих политиков от Социал-демократической партии Германии «разгневаны» высылкой российских дипломатов и реакцией министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса на отравление двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери, подчёркивает немецкое издание.
Главу внешнеполитического ведомства Германии однопартийцы резко раскритиковали и за то, что он назвал «необходимыми и приемлемыми» ракетные удары западной коалиции по территории Сирии, отмечает Die Welt.
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