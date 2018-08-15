Wprost: с украинской женой польского активиста поступили «по-русски» — выдворили вон

Польша внесла украинку Людмилу Козловскую в «черный список» Шенгенской зоны, предположительно из-за участия её мужа в антиправительственных акциях. В итоге её депортировали из Брюсселя, пишет Wprost. Пострадавшая подчёркивает, что преследуя членов семей «неудобных» людей, Польша, которая стала её вторым домом, ведет себя как Россия, Казахстан или Турция.

Польша внесла фамилию Людмилы Козловской в список Информационной системы Шенгена,тем самым дав согласие на её немедленное выдворение из Европейского союза. Украинка является женой главы Совета фонда «Открытый диалог». «Польское правительство мстит моей жене за мои действия», — заявил её муж Бартош Крамек.

Крамек активно действовал во время протестов у польского Сейма, а также опубликовал в Facebook манифест: «Пусть государство остановится: мы отключим ток!» Это акция была стимулом к гражданскому неповиновению в отношении нынешнего правительства. С этого времени Фонд находился в конфликте с властью. Уже год как в организации проходит таможенно-налоговый контроль, а МИД хотел приостановить деятельность фонда. Сейчас проблемы коснулись Людмилы Козловской. Украинка является главой Фонда, а в личной жизни женой Крамека.

Козловская 13 августа приехала в Брюссель. «Я была там одной из первых, кто вышел из самолета», — заявила она. «Я дала паспорт полицейскому, а когда он его проверил в системе, то спросил, какое преступление я совершила. Я сказала, что никакого, а он: «Тогда почему Польша Вас разыскивает?». Тогда я поняла, в чем дело. Сказала, что являюсь женой гражданского активиста и ожидала, что в конце концов меня депортируют за его деятельность», — добавила она.

Оказалось, что Козловская была внесена в Информационную систему Шенгена и была помечена самым важным оповещением. Это означает, что чиновники могут депортировать её не только с территории страны, которая внесла такую запись, но также с территории Европейского союза и стран Шенгенской зоны. Ещё неизвестно, на каком основании принято решение о выдворении главы Фонда из ЕС. «Польские власти позаботились о том, чтобы вся информация, которой была обоснована запись, имела секретный характер», — объяснил Войцех Монжинский, сотрудничающий с «Открытым диалогом» по вопросам налогов и по вопросам защиты политических заключенных в России, Украине, Молдавии и Казахстане. «А если мы не знаем, какими предпосылками руководствовались, то сложно даже как-то прокомментировать это исключительно болезненное решение польских властей в отношении Людмилы Козловской», — подытожил он.

Витольд Юра, который в прошлом был главой польского дипломатического учреждения в Белорусии, выразил мнение, что Козловская вскоре явно получит визу какого-то из европейских государств, а Польша будет де-факто высмеяна. «До этого времени такие действия правительства были мне знакомы по Казахстану. Сейчас я прочувствовала их в Польше, моём втором доме. Я отношусь к этому как к репрессиям со стороны польского правительства. Давайте называть вещи своим именем: преследуя членов семей неудобных людей, Польша ведет себя как Россия, Казахстан или Турция», — резюмировала она.