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Wprost: с украинской женой польского активиста поступили «по-русски» — выдворили вон

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Польша внесла украинку Людмилу Козловскую в «черный список» Шенгенской зоны, предположительно из-за участия её мужа в антиправительственных акциях. В итоге её депортировали из Брюсселя, пишет Wprost. Пострадавшая подчёркивает, что преследуя членов семей «неудобных» людей, Польша, которая стала её вторым домом, ведет себя как Россия, Казахстан или Турция.
Wprost: с украинской женой польского активиста поступили «по-русски» — выдворили вон
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Польша внесла фамилию Людмилы Козловской в список Информационной системы Шенгена,тем самым дав согласие на её немедленное выдворение из Европейского союза. Украинка является женой главы Совета фонда «Открытый диалог». «Польское правительство мстит моей жене за мои действия», — заявил её муж Бартош Крамек.

Крамек активно действовал во время протестов у польского Сейма, а также опубликовал в Facebook манифест: «Пусть государство остановится: мы отключим ток!» Это акция была стимулом к гражданскому неповиновению в отношении нынешнего правительства. С этого времени Фонд находился в конфликте с властью. Уже год как в организации проходит таможенно-налоговый контроль, а МИД хотел приостановить деятельность фонда. Сейчас проблемы коснулись Людмилы Козловской. Украинка является главой Фонда, а в личной жизни женой Крамека.
 
Козловская 13 августа приехала в Брюссель. «Я была там одной из первых, кто вышел из самолета», — заявила она. «Я дала паспорт полицейскому, а когда он его проверил в системе, то спросил, какое преступление я совершила. Я сказала, что никакого, а он: «Тогда почему Польша Вас разыскивает?». Тогда я поняла, в чем дело. Сказала, что являюсь женой гражданского активиста и ожидала, что в конце концов меня депортируют за его деятельность», — добавила она.
 
Оказалось, что Козловская была внесена в Информационную систему Шенгена и была помечена самым важным оповещением.  Это означает, что чиновники могут депортировать её не только с территории страны, которая внесла такую запись, но также с территории Европейского союза и стран Шенгенской зоны. Ещё неизвестно, на каком основании принято решение о выдворении главы Фонда из ЕС. «Польские власти позаботились о том, чтобы вся информация, которой была обоснована запись, имела секретный характер», — объяснил Войцех Монжинский, сотрудничающий с «Открытым диалогом» по вопросам налогов и по вопросам защиты политических заключенных в России, Украине, Молдавии и Казахстане. «А если мы не знаем, какими предпосылками руководствовались, то сложно даже как-то прокомментировать это исключительно болезненное решение польских властей в отношении Людмилы Козловской», — подытожил он.
 
Витольд Юра, который в прошлом был главой польского дипломатического учреждения в Белорусии, выразил мнение, что Козловская вскоре явно получит визу какого-то из европейских государств, а Польша будет де-факто высмеяна. «До этого времени такие действия правительства были мне знакомы по Казахстану. Сейчас я прочувствовала их в Польше, моём втором доме. Я отношусь к этому как к репрессиям со стороны польского правительства. Давайте называть вещи своим именем: преследуя членов семей неудобных людей, Польша ведет себя как Россия, Казахстан или Турция», — резюмировала она. 
 
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