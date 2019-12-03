Advance сравнила эффект от показа российского «Авангарда» с Хиросимой и Нагасаки

Недавно Россия продемонстрировала свою новейшую разработку — гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» — группе американских военных, и это только на первый взгляд выглядит нелогично, пишет издание Advance. Москва, как и Вашингтон в 1945 году, хотела продемонстрировать вероятному противнику своё самое грозное оружие, однако, в отличие от последнего, обошлась без бомбардировок городов.

Когда в прошлом Владимир Путин неожиданно представил ряд новейших российских типов вооружений, в частности, сверхзвуковой ракетный комплекс «Авангард», он хотел дать понять своим противникам, что Россия уже располагает несколькими типами исключительно передовых вооружений или разрабатывает их. Однако, как пишет Advance, теперь, по сообщениям российских СМИ, «Авангард» был продемонстрирован группе американских военных инспекторов. Учитывая, что это оружие разрабатывается в режиме особой секретности, новость о том, что Россия показывает это оружие американцам, звучит как-то нелогично, особенно если вспомнить, что Россия взялась за разработку этой системы для того, чтобы пресечь дальнейшие попытки Соединённых Штатов взять Россию в кольцо.

Как отмечает издание, в марте прошлого года традиционное обращение президента к нации превратилось в презентацию Путиным нового российского оружия. В конце выступления он сказал, что России не пришлось бы разрабатывать всё это новое оружие, если бы США и их союзники не игнорировали обоснованные российские опасения.

«С нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — заявил тогда российский президент.

Так почему россияне решили показать американцам свой «Авангард» с относительно близкого расстояния? По мнению автора материала, ответ напрашивается сам собой, если перечитать финальный комментарий российского президента, сделанный в марте 2018 года: «Прекратите раскачивать лодку, в которой мы все находимся и которая называется Планета Земля».

«Так не рассуждает тот, что хочет гонки вооружений. Это позиция человека, который как раз не хочет этой гонки, поскольку она опасна для всего мира. Стремясь запугать своих противников, США в конце Второй мировой войны сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Тем самым Соединённые Штаты давали понять Советскому Союзу, чем располагают. В меньших масштабах, не совершая военного преступления, Россия сейчас делает то же самое, используя свои новые вооружения. Отличие состоит в том, что США продемонстрировали своё мощное оружие, тем самым заявив о своём мировом доминировании, а Россия своими недавними и другими действиями хочет сказать: «Давайте забудем об оружии и сосредоточимся на бизнесе», — пишет автор материала.

Как заключает издание, россияне продемонстрировали свой «Авангард» и попытались дать понять американцам, что гонка не имеет смысла и что их система способна преодолеть все барьеры ПРО и нанести ядерный удар по любой точке на планете. Уже само существование подобного оружия является достаточной причиной для того, чтобы не продолжать развивать соперничество, а двинуться в противоположном направлении.

Однако вряд ли этот план приведёт к успеху, поскольку, скорее всего, американцы придут к выводу, что им срочно необходимо создать нечто ещё более авангардное, быстрое, сильное, большей мощности и разрушительности.

«Подобный ход мыслей, возможно, и основан на геополитических соображениях, но наводит на мысли о трагической судьбе человеческой цивилизации и инстинктивной потребности её уничтожить. Сегодня мы оказались в ситуации, когда по прошествии 20 лет постепенного сокращения нам опять угрожает разрастание ядерных арсеналов. И это подтверждает, что ни одного соглашения не достаточно и что вопрос об угрозах для самого существования человека нужно решать иначе, меняя политику и систему на глобальном уровне», — подводит итог хорватское издание.