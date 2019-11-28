Süddeutsche Zeitung: Европе нужно вооружаться, чтобы сохранить за собой лидерство

Европе недостаточно одной экономической мощи, чтобы противостоять таким авторитарным государствам как Россия и Китай, а также главе Белого дома Дональду Трампу, пишет Süddeutsche Zeitung. Чтобы сохранить за собой лидерство на международной арене ЕС нужно вооружаться. И новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен это понимает, но добиться желаемого будет нелегко.

«Мир нуждается в нашем лидерстве больше, чем когда-либо прежде», — заявила новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. И она права, но Евросоюз сейчас переживает не лучшие времена. Брексит, раскол между южной и северной, а также западной и восточной частями союза. В «немецко-французском дуэте лидеров» больше ругани, чем успехов. Но у фон дер Ляйен всё же получается пробудить в европейцах уверенность в себе и амбициозность.

Миру нуждается в таком лидере как Европа, убеждён автор статьи. Особенно в сфере защиты климата, ведь благодаря своим богатствам и техническим навыкам европейцы могут послужить примером для остальных. 40% граждан ЕС хотят, чтобы вопросы экологии имели для Еврокомиссии высший приоритет. И это хороший базис для того, чтобы к 2050 сделать Европу климатически нейтральным континентом.

Также ЕС должна встать на защиту мультилатерализма, то есть мирного, ориентированного на поиск компромиссов сотрудничества в решении проблем. Европа десятилетиями была примером того, насколько эффективна такая модель. Две мировых войны же показали, каким разрушительным может быть конфликт национальных государств.

Но такие авторитарные лидеры как Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут нарушить многополярный мировой порядок. Не исключено, что они продолжат раскалывать и ослаблять Европу. И одной экономической мощи будет недостаточно для того, чтобы их остановить, констатирует издание. Поэтому фон дер Ляйен настаивает на том, что Европа должна наращивать вооружение. К этому ЕС вынуждают «новая агрессия со стороны России и демонстрирующий своё превосходство Китай», а также глава Белого дома Дональд Трамп, который может переизбраться на второй срок и окончательно «списать НАТО со счетов».

Со стороны европейцев было бы мудрым подготовиться к будущему, усиливая свою собственную оборону в дополнение к деятельности в рамках альянса. Но добиться этого фон дер Ляйен и новому составу Еврокомиссии будет нелегко. Им противостоят уныние и страхи многих европейцев. Одни боятся глобализации и миграции, потому предпочитают не евроинтеграцию, а изоляцию в своих национальных государствах. Другие «кокетничают» с Россией и Китаем, «набиваются им в друзья» в расчёте на экономическую выгоду. Поэтому Еврокомиссия встанет перед важнейшей для себя задачей — пробудить в европейцах дух солидарности и уверенность в себе.