На Украине проституция формально запрещена, но на деле на неё закрывают глаза. Как пишет Geopolitika.news, она уже давно стала своеобразным брендом страны. Ситуацию усугубила российская спецоперация, которая подняла огромную волну беженцев с Украины. Многие из них чрезвычайно уязвимы, чем пользуются торговцы людьми.

После распада Советского Союза и обретения Украиной независимости в 1991 году украинское правительство приступило к переходу экономики от плановой модели к рыночной. Процесс перехода вызвал серьёзные экономические трудности и привёл к бедности в стране. В первое десятилетие украинской независимости почти 80% населения оказались за чертой бедности. Безработица росла огромными темпами, и в 1997 году безработица среди женщин выросла до невероятных 64%. Как пишет Geopolitika.news, экономический крах сделал нацию ранимой и заставил многих женщин погрузиться в адский мир проституции и торговли людьми.

Со временем, по мере того как шли годы, а Украина оставалась бедной страной, проституция превратилась в своеобразный неприглядный бренд современной Украины. Украина как страна обладает множеством преимуществ и плюсов, в том числе у неё прекрасные возможности для сельского хозяйства, уникальная архитектура, богатое историческое и культурное наследие, замечательные пейзажи, отличная традиционная кухня. И это бесспорно. Однако у многих Украина ассоциируется, прежде всего, с таким негативным явлением, как проституция.

На Украине проституция формально запрещена, но на деле на неё закрывают глаза, и власти её, как правило, игнорируют. В январе 2005 года Верховная рада проголосовала за суровое наказание для тех, кто участвует в торговле людьми и принуждает к проституции, поскольку предыдущие законы против организации проституции оказались малоэффективны. Однако ситуация не улучшилась. Властям удалось добиться лишь скромных результатов, так как законы исполнялись частично и нестрого, и почти 70% осуждённых за торговлю людьми освобождались от тюремных сроков. По мере того как страна открывалась миру, а особенно после чемпионата Европы по футболу 2012 года, который Украина проводила вместе с Польшей, секс-туризм становился всё популярнее.

До начала российской спецоперации в 2022 году Украина оставалась одним из самых популярных европейских направлений для секс-туризма. Согласно данным Центра здравоохранения при правительстве Украины, до спецоперации проституцией в стране занимались около 53 тыс. работниц секс-индустрии. По данным Украинского института социальных исследований, до начала украинского кризиса в 2014 году больше всего проституток работало в Киевской области, Одесской области и Днепропетровской области. Исследование украинского Государственного института семьи и молодёжи говорит о том, что для многих женщин оказание сексуальных услуг превратилось в единственный источник дохода: более 50% из них содержали таким образом своих детей и родителей.

Российская спецоперация подняла самую большую волну беженцев в Европе после 1945 года. По оценкам, около 8 млн украинцев покинули свою страну, и в основном это женщины и дети. Многие из них чрезвычайно уязвимы, чем пользуются торговцы людьми. Европейские государства проявили великодушие, по крайней мере на бумаге, к украинским гражданам, которые пересекли их границу. Им автоматически предоставили разрешение на пребывание в европейских государствах на три года, а также разрешение на работу. Украинские беженцы, таким образом, получили возможность получить жильё, медицинское обслуживание и пройти языковые курсы, и всё это вне очереди в обход тех беженцев, которые бежали от насилия и репрессий из ближневосточных стран, таких как Сирия, Афганистан и Ливия. Польша потратила на эти цели, приняв не менее 1,5 млн украинских беженцев, $10 млрд. Германия, Чешская Республика и другие государства Европейского союза тоже взяли на себя большие финансовые обязательства. В теории украинские беженцы получают большую помощь и защиту от принимающих государств, а на деле это зачастую совсем не так.

Украинские беженцы становятся жертвами, оказываясь в поле зрения преступников в странах, которые предоставили им убежище. Службы безопасности европейских государств требуют ужесточения законодательства, чтобы защитить беженцев от похитителей, которые хотят завлечь их в криминальный мир проституции. Организация Объединённых наций предупредила в апреле прошлого года, что торговцы людьми не упустят возможности завлечь девушек и женщин, бегущих с Украины, а некоторые правозащитные организации сообщили о рисках, с которыми сопряжены программы, спонсируемые Европейским союзом. Эти программы дают возможность частным лицам принимать в своих домах украинских беженцев. Зачастую проверка этих людей и их домов проводилась формально, поскольку на первом месте стояла задача разместить огромное количество людей, бежавших от вооружённого конфликта.

Европейские государства борются с преступными сетями, которые десятилетиями эксплуатировали украинских женщин и для которых украинский кризис и российская спецоперация стали буквально даром с небес. Сейчас торговцам людьми даже не нужно ехать на Украину в поисках своих жертв, поскольку их собственные государства переполнены украинскими беженцами. Поэтому потенциальных жертв стало намного больше. Преступники пытаются использовать своих жертв в качестве проституток не только в борделях или на улицах, но и на онлайн-платформах. Часто украинские девушки, в том числе несовершеннолетние, участвуют в создании онлайн-контента эротического и порнографического содержания. На интернет-платформах, где украинкам предлагают работу в ночных клубах или перед веб-камерой, как правило, указывается максимальный возраст, но не указывается минимальный, что подтверждает риск для малолетних детей.

В заключение издание отмечает, что чтобы предотвратить сексуальную эксплуатацию украинок в Европе, важно, чтобы Европейский союз изменил своё законодательство, чтобы полиция делала свою работу и разоблачала торговцев людьми, которые скрывают свой эксплуататорский бизнес, предлагая работу массажисток, помощниц по хозяйству и нянь. На самом деле всё это прикрытие для проституции, к которой склоняют женщин, не желающих ею заниматься.

На самой Украине нужно принять новые законы, которые либо искоренили бы проституцию, либо её легализовали, но навести порядок необходимо. Всё зависит от позиции политиков. Они должны оценить ситуацию и принять решение.

Они должны решить, хотят ли они, чтобы Украина славилась на весь мир проституцией, как Тайланд, и будет ли Украина заманивать этим туристов. С другой стороны, они могут решить, что проституция — явление неприемлемое, и его требуется искоренить. Если они придут к такому выводу, то должны будут предоставить женщинам альтернативу, чтобы те больше не занимались проституцией. Для этого нужны легальные и достойные рабочие места.

«Хуже всего подобное пребывание в серой зоне, когда проституция формально незаконна, но социально приемлема. Это положение больше всего вредит украинским женщинам, которые зачастую занимаются проституцией против своей воли», — подводит итог хорватский портал.