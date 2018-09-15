ZDF: операция «повторное сближение» у Лаврова и Мааса не удалась

Двухсторонние переговоры между главами МИД ФРГ и Российской Федерации в Берлине не возымели успеха, сообщает ZDF. На встрече два министра искали, что общего у России и Германии, а в результате обнаружили ещё больше разногласий, констатирует немецкий телеканал.

Берлин — подходящее место, Лавров — как раз тот человек, который нужен, шикарный отель на Парижской площади — подходящая декорация: всё могло бы быть именно так.



От программной речи, с которой выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, даже немного повеяло примирением. Но время для этого, судя по всему, было выбрано неподходящее. Лавров предложил вновь сблизиться, но не стал при этом вдаваться в детали. А вот выдвинутые им обвинения были вполне конкретными.



СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: НАТО развёртывает новые боевые подразделения у наших границ. В западной прессе идёт шельмование России по любому поводу, и неправительственные организации, которые функционируют в Российской Федерации, активнейшим образом используются для вмешательства в наши внутренние дела.



Министру иностранных дел Германии операция «повторное сближение» также даётся нелегко. Вот уже ровно полгода Хайко Маас занимает должность главы МИД. С самого начала он выступал с резкой критикой в адрес России — с чересчур резкой, считают его однопартийцы. В Москве же и вовсе считают, что его критика была непозволительно резкой. Для налаживания близких отношений эти двое (Лавров и Маас. — ИноТВ) не годятся.



СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Хайко, как дела? Пошли поработаем.



Маас выслал четырёх российских дипломатов из-за покушения на Скрипалей. На пресс-конференции журналисты попытались выяснить, появились ли у него за это время доказательства.



ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии: В этом деле, о котором вы завели речь, мы тесно сотрудничаем с нашим партнёром Великобританией. Нам предоставили массу информации, и у нас нет причин в ней сомневаться.



СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Сегодня мы подтвердили нашим немецким партнёрам, что каких-либо доказательств мы не видели, и я очень сильно сомневаюсь, что англичане предъявили что-то своим союзникам.



В этот раз съёмочной группе позволили подойти поближе, чем в предыдущие визиты. Все хотят показать, что переговоры протекают гармонично. Гармоничным назвать происходящее, однако, нельзя — и в первую очередь из-за Сирии. Расхождение во взглядах становится очевидным, когда речь заходит о предстоящем наступлении на Идлиб.



ХАЙКО МААС: Поэтому мы хотим направить наши действия на то, чтобы дело не дошло до крупномасштабного наступления, из-за которого в итоге лишатся жизни десятки тысяч ни в чём не повинных мирных жителей.



СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Когда военно-воздушные силы американской коалиции бомбили Ракку и Мосул, это была настоящая гуманитарная катастрофа. Однако об этом по какой-то причине не принято говорить. Наверное, это не политкорректно.



Сегодня два министра искали, что общего у России и Германии, а в результате обнаружили ещё больше разногласий.



Дата выхода в эфир 14 сентября 2018 года.