Polsat News: польские власти не позволили Швеции разлучить семью из России

Pоссиянин Денис Лисов, бежавший со своими дочерьми из Швеции, вернулся в Россию, сообщает Polsat News. Телеканал рассказывает, что перед вылетом в Москву он поблагодарил польские власти за помощь — именно они вопреки требованиям Стокгольма не стали выдавать трёх его дочерей шведским органам опеки. По мнению польской стороны, Швеция нарушила права человека, отдав детей из России на усыновление в семью иммигрантов-мусульман.

В апреле Денис Лисов вместе со своими тремя дочерьми: 12-летней Софией, 6-летней Серафиной и 4-летней Алисой прибыл в Польшу на пароме из Швеции. Затем в аэропорту в Варшаве, откуда они хотели улететь в Россию, их задержала польская пограничная служба. Шведы обвинили Лисова в похищении дочерей и в мае издали европейский ордер на его арест. Польский суд не согласился выдать Лисовых шведским властям, сообщает Polsat News.

«Я рад, что день, которого мы так ждали, наконец-то наступил», — сказал Лисов. «Я хотел бы поблагодарить всех, кто помогал нам, кто поддерживал нас в этой сложной для нашей семьи ситуации. Особенно властям... которые не довели дело до разлуки в нашей семье», — добавил он.

После задержания в Польше в апреле этого года Лисов объяснил польским службам, что он вывез своих дочерей из Швеции, потому что в сентябре 2017 года шведская социальная служба забрала их и отдала в приёмную семью мусульманских иммигрантов, после того как его жена в 2014 году заболела шизофренией. Лисову разрешали проводить только шесть часов в неделю с его детьми, и он не мог смириться с этим решением властей, продолжает Polsat News.

Окружной суд в Варшаве отклонил в августе запрос шведских судебных органов о выдаче Лисова и его семьи на основании этого приказа. «Изданное по этому делу заявление нарушает как свободу, так и права человека и гражданина», — указал в обосновании решения судья Дариуш Любовски. Решение не было окончательным.

Судья указал, что в данном случае наблюдается серьёзное, конкретное и реальное нарушение прав человека шведскими властями, а именно 8-й статьи Европейской конвенции о правах человека и гражданина». «Этот документ обеспечивает защиту уважения права на частную и семейную жизнь», — подчеркнул он.

После решения суда Денис Лисов обратился к польским властям с просьбой о предоставлении убежища, однако оно не было предоставлено. «Лисов не получил убежища, потому что Управление по делам иностранцев Польши признало, что у него была возможность и право вернуться в свою страну происхождения, где он не подвергался преследованию или политическим репрессиям. Невозможно не согласиться с этим решением», — пояснил российский представитель Бабкен Чанзадян. «Лисов не хотел, чтобы мы обжаловали это решение», — добавил он.

Представители Лисова объявили, что они подадут судебный иск против Швеции в связи с решением польского суда о том, что шведские власти нарушили права человека. Жена Дениса до сих пор в Швеции. «Я надеюсь, что она вернётся к нам», — отметил отец троих детей.