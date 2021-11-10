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Главред: Украина заявила о готовности защищать границу от мигрантов из Белоруссии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что Киев полностью контролирует ситуацию на своей границе, однако готовится к возможному наплыву мигрантов из Белоруссии. Как передаёт «Главред», Енин добавил, что органы охраны государственной границы усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками.
Главред: Украина заявила о готовности защищать границу от мигрантов из Белоруссии
Reuters

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин прокомментировал ситуацию вокруг миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Как пишет «Главред», Енин заявил, что Украина готовится к возможному наплыву мигрантов, однако Киев полностью контролирует ситуацию на своей границе.

Первый замглавы МВД Украины уточнил, что украинские пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.

«Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Белоруссией. Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками»,— сообщил представитель МВД.
 
Он заявил, что соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям.
 
«Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты», — добавил Енин.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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