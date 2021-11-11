France 24: под новые европейские санкции может попасть «Белавиа», турецкие и российские авиакомпании

Европейский союз готовит новый пакет санкций в ответ на миграционный кризис на границе с Белоруссией. Как отмечают аналитики, под санкции могут попасть авиакомпании, которые совершают перевозки между Ближним Востоком и Минском, и в их числе не только белорусская государственная «Белавиа», но и Turkish Airlines, и некоторые российские авиакомпании, сообщает France 24.

Мы наблюдали открытый конфликт между Европой и Белоруссией с момента оспариваемого переизбрания Александра Лукашенко. В тот момент против Минска были введены санкции. И новый кризис может привести к новым мерам. Аликс Ле Бурдон, здравствуйте! Вы с нами на прямой связи из Брюсселя. Итак, Европейская комиссия готовит новые ответные меры?

АЛИКС ЛЕ БУРДОН, корреспондент France 24: Да, на самом деле европейцы сейчас готовят пакет дополнительных санкций в ответ на гибридную войну, как они это называют. Уже несколько месяцев европейцы обвиняют Александра Лукашенко в том, что он побуждает мигрантов к переходу границы Европейского союза в отместку за санкции, которые Европейский союз принял после его оспариваемого переизбрания в 2020 году.

Так что до конца недели европейские страны должны решить, какие компании и кто из людей попадёт под эти новые санкции. Этот пакет санкций, вероятно, будет разделён на две части. В первой будут те, кто ответственен за то, что способствует миграции, а во второй — те, кто не соблюдает права человека в Белоруссии.

Мы так понимаем, что под санкции может попасть белорусская государственная авиакомпания «Белавиа»: в частности, с ней могут прервать контракты на лизинг самолётов, которые в большинстве своём заключены с ирландскими компаниями. Первое время Ирландия переживала, как на её компаниях скажутся вероятные санкции против Минска. Но сегодня Дублин согласен с новым пакетом санкций. Вопрос в том, попадут ли под санкции и другие авиакомпании, в частности Turkish Airlines и некоторые российские авиакомпании, которые обеспечивают связь между Ближним Востоком и Минском.

Как бы то ни было, эти дополнительные санкции могут быть приняты к началу следующей недели на Совете по международным вопросам, который соберётся здесь, в Брюсселе.

Аликс Ле Бурдон, спасибо за разъяснения!

Дата выхода в эфир 10 ноября 2021 года.