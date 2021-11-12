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Euronews: ЕС обвиняет Лукашенко в «угрозе региональной стабильности» и готовит санкции
Режим Александра Лукашенко в Белоруссии стал «угрозой для региональной стабильности» и требует сильной международной реакции и сотрудничества, чтобы привлечь виновных к ответственности. С таким заявлением от имени ЕС и западных союзников выступил представитель Эстонии на экстренном заседании Совбеза ООН, посвящённом кризису с мигрантами на белорусской границе. В свою очередь, Лукашенко уже пригрозил прекратить транзит российского газа в Европу, передаёт Euronews.

По мере разрастания миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши действия Минска вызывают всё большее осуждение стран Запада и международных организаций. Евросоюз назвал происходящее «гибридной войной», к нему на заседании Совета Безопасности ООН присоединились США, Великобритания и другие государства. 

«Эта тактика неприемлема и требует сильной международной реакции и сотрудничества, чтобы привлечь Белоруссию к ответственности. Это демонстрирует, что режим Лукашенко стал угрозой для региональной стабильности, — говорится в заявлении, которое зачитал представитель Эстонии Свен Юргенсон. — Белорусские власти должны понять, что давление на Европейский союз таким образом, через циничную инструментализацию мигрантов, не будет успешным». 

В разжигании этого кризиса многие обвиняют Россию, заявляя, что она помогает Лукашенко дестабилизировать ЕС. Москва утверждает, что истинные причины кроются в том, что западные страны якобы разрушили родные государства мигрантов — и те теперь оттуда бегут. 

ДМИТРИЙ ПОЛЯНСКИЙ, первый зампостпреда РФ при ООН: Выход, конечно, через диалог. Евросоюз не в первый раз сталкивается с таким кризисом. Можно вспомнить о причинах, по которым эти люди на самом деле бегут из своих стран, что за этим стоит, какие страны разрушили их государства. 

Брюссель рассматривает возможность новых санкций против Минска. Лукашенко угрожает прекратить транзит российского газа в ЕС. 

Дата выхода в эфир 12 ноября 2021 года.

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Euronews Франция Европа
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