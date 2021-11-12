Euronews: ЕС обвиняет Лукашенко в «угрозе региональной стабильности» и готовит санкции

Режим Александра Лукашенко в Белоруссии стал «угрозой для региональной стабильности» и требует сильной международной реакции и сотрудничества, чтобы привлечь виновных к ответственности. С таким заявлением от имени ЕС и западных союзников выступил представитель Эстонии на экстренном заседании Совбеза ООН, посвящённом кризису с мигрантами на белорусской границе. В свою очередь, Лукашенко уже пригрозил прекратить транзит российского газа в Европу, передаёт Euronews.
По мере разрастания миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши действия Минска вызывают всё большее осуждение стран Запада и международных организаций. Евросоюз назвал происходящее «гибридной войной», к нему на заседании Совета Безопасности ООН присоединились США, Великобритания и другие государства.
«Эта тактика неприемлема и требует сильной международной реакции и сотрудничества, чтобы привлечь Белоруссию к ответственности. Это демонстрирует, что режим Лукашенко стал угрозой для региональной стабильности, — говорится в заявлении, которое зачитал представитель Эстонии Свен Юргенсон. — Белорусские власти должны понять, что давление на Европейский союз таким образом, через циничную инструментализацию мигрантов, не будет успешным».
В разжигании этого кризиса многие обвиняют Россию, заявляя, что она помогает Лукашенко дестабилизировать ЕС. Москва утверждает, что истинные причины кроются в том, что западные страны якобы разрушили родные государства мигрантов — и те теперь оттуда бегут.
ДМИТРИЙ ПОЛЯНСКИЙ, первый зампостпреда РФ при ООН: Выход, конечно, через диалог. Евросоюз не в первый раз сталкивается с таким кризисом. Можно вспомнить о причинах, по которым эти люди на самом деле бегут из своих стран, что за этим стоит, какие страны разрушили их государства.
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