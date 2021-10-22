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WT: хватит лишь для крупного регионального конфликта — аналитики дали невысокую оценку военной мощи США

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Консервативный аналитический центр Heritage Foundation в своём ежегодном обзоре военной мощи США дал невысокую оценку американским вооружённым силам, пишет The Washington Times. Как отмечается в статье, нынешней армии Вашингтону, возможно, хватило бы для одного крупного регионального конфликта, но ему будет трудно вести войну на несколько фронтов против объединённых противников.
WT: хватит лишь для крупного регионального конфликта — аналитики дали невысокую оценку военной мощи США
Reuters
После 20-летней войны с терроризмом американские вооружённые силы изо всех сил пытаются подготовиться к борьбе с новыми вызовами, пишет The Washington Times со ссылкой на ежегодный доклад Heritage Foundation.

В частности, вооружённые силы США слишком малы для того, чтобы выполнять порученную им работу, кроме того, они обременены военной техникой, изношенной за два десятилетия боевых действий в Ираке и Афганистане.

Такой армии Вашингтону, возможно, хватило бы для одного крупного регионального конфликта, но ему будет трудно вести войну на несколько фронтов против объединённых противников.

Именно такой вывод звучит в последнем обзоре мощи Вооружённых сил США.

В почти 600-страничном исследовании «Индекс военной мощи США на 2022 год» консервативного аналитического центра Heritage Foundation предлагается строгий анализ того, в каком состоянии находится американская армия в то самое время, когда агрессивные соперники Соединённых Штатов, такие как Китай и Россия, восстанавливают свои силы головокружительными темпами.

«В соответствии с нынешним положением дел, Вооружённые силы США по-прежнему лишь в минимальной степени способны отвечать требованиям по защите жизненно важных национальных интересов Америки», — говорится в докладе.

В документе также отмечается, что многие тенденции в отдельных сферах движутся в неправильном направлении.

Heritage Foundation оценил общую готовность и возможности ВВС и новых космических сил США как «слабые». Состояние Сухопутных сил было оценено как «едва приемлемое», а флота — как «едва приемлемое, приближающееся к слабому». Только Корпус морской пехоты и национальный ядерный арсенал сдерживания были оценены как «сильные».

«Мы считаем серьёзным характер этой угрозы. Наши конкуренты вкладывают значительные средства в эти возможности, а мы отстаём в некоторых критически важных областях», — сказала Дакота Вуд, старший научный сотрудник по оборонным программам в Heritage Foundation.

Как поясняет издание, Сухопутные силы получили столь низкую оценку, поскольку они не поспевают с модернизацией устаревшей военной техники. Между тем эта модернизация необходима для переориентации страны на противостояние вызовам со стороны традиционных противников США — таких великих держав, как Китай и Россия.

Однако с Сухопутными силами всё не так уж плохо, пишет The Washington Times. Хотя личного состава у них примерно на 40% меньше, чем должно быть, однако, как отметили аналитики Heritage Foundation, из 31 действующей бригады 18 находятся в высшей степени готовности.
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