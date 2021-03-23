Insider: послания союзникам и противникам — американские бомбардировщики летают всё чаще, но без особого эффекта

Бомбардировочная авиация США в последнее время стала гораздо активнее показывать себя в самых разных точках планеты — от Индии до Норвегии, пишет The Insider. Как отмечается в материале издания, миссии бомбардировщиков в Вашингтоне называют «посланиями» друзьям и врагам, однако эксперты не уверены, что адресаты таких посланий — среди которых фигурирует в том числе и Россия — реагируют на них так, как хотелось бы США.

Февраль стал для американских бомбардировщиков «месяцем исторического значения» — они провели в разных полушариях планеты две «уникальных в своём роде» операции, сообщает The Insider.

Первой из этих операций стала переброска 3 февраля на авиасалон Aero India на юге Индии бомбардировщика B-1 и 40 военнослужащих ВВС США. Как напоминает обозреватель, последний раз американский бомбардировщик приземлялся на индийской территории ещё в 1945 году, когда страна ещё входила в состав Британской империи; таким образом, независимая Индия принимала бомбардировочную авиацию США впервые.

В рамках этой командировки американский бомбардировщик в первый раз поднялся в воздух в сопровождении индийского истребителя, что стало «очень важным моментом» в истории военного сотрудничества между США и Индией, подчеркнул в пресс-релизе об этом событии глава американской делегации пилотов на Aero India подполковник Майкл Фесслер. Аналогичные мысли позже в феврале высказал и глава Тихоокеанского командования ВВС США Кеннет Уилсбах, который сообщил в интервью The Insider, что наблюдать за совместным полётом было «волнительно и приятно». На пресс-конференции в рамках симпозиума Ассоциации военнослужащих ВВС США Уилсбах также отметил, что присутствие лётчиков непосредственно на территории страны-союзника имеет особую «ценность», поскольку позволяет не только прорабатывать сотрудничество, но и «просто даёт возможность лично пообщаться с людьми, с которыми у нас есть взаимные интересы».

Отношения между США и Индией в последние месяцы стали укрепляться в связи с обострением на китайском направлении, говорится в материале The Insider. Как поясняет журналист издания, ещё совсем недавно между индийскими и китайскими силами завершилось самоё жесткое и кровопролитное противостояние за последние десятилетия на спорном участке их границы в западных Гималаях — и, как сообщал Кеннет Уилсбах в ноябре, во время этого противостояния, которое продлилось несколько месяцев, США стали активнее поддерживать индийскую сторону, передавая ей разведданные и предоставляя зимнюю экипировку. По данным The Insider, глава Тихоокеанского командования ВВС США в начале марта также провёл встречу с командирами индийских военно-воздушных сил, обсудив с ними «пути к дальнейшему укреплению» двусторонних связей.

Между тем, в рамках второй операции американской бомбардировочной авиации 22 февраля на территории Норвегии приземлились четыре самолёта B-1, завершив таким образом первую в истории переброску бомбардировщиков ВВС США в эту страну, продолжает обозреватель The Insideer. С этого момента бомбардировщики успели поучаствовать в целом ряде миссий в регионе; в частности, они также впервые приземлялись в Польше и на крайнем севере Норвегии.

Как сообщил The Insider на ещё одной пресс-конференции Ассоциации военнослужащих ВВС США командующий американскими военно-воздушными сил в Европе и Африке Джефф Харригян, операции B-1 «действительно стали замечательным примером наших партнёрских отношений с норвежскими друзьями, а также дали нам возможность проработать оперативную совместимость, которая имеет большое значение».

Норвегия, которая граничит с Россией и входит в НАТО, в прошлом проявляла особенную осторожность в вопросах организации учений альянса вблизи от российских рубежей, отмечается в статье The Insider. Вместе с тем, обострение напряжённости в отношениях между НАТО и Москвой после событий 2014 года привело к наращиванию активности вооружённых сил альянса на севере Европы, и Норвегия в рамках этого наращивания активно сотрудничала с союзниками по блоку, пишет издание.

«Арктика является очень важной областью сотрудничества между США и Норвегией», — заявлял недавно норвежский министр обороны Франк Бакке-Йенсен, подчёркивая, что размещение на территории страны американских бомбардировщиков даёт «уникальную возможность проработать это сотрудничество и провести совместную подготовку» сил Норвегии и США. Между тем, чиновник также отмечал, что «масштаб активности союзников должен быть чётко выверен, чтобы не допустить ненужной эскалации и недопонимания».

Американские бомбардировщики в последнее время всё активнее участвуют в различных операциях по всему миру, в том числе и на Ближнем Востоке, сообщает The Insider. Так, в начале марта B-52 ВВС США были задействованы в рамках «международной патрульной миссии», охватившей весь этот регион и ставшей уже четвёртой по счёту только за нынешний год

«То, что мы сейчас организуем с оперативными группами бомбардировщиков, во многом связано с обстановкой соперничества, — поведал The Insider глава командования глобальных ударных сил ВВС США Тимоти Рэй, который отвечает в том числе и за операции бомбардировщиков. — А тот факт, что я имею возможность быстро перемещаться из одной точки планеты в другую, демонстрируя партнёрам и союзникам своё присутствие и поддержку и подкрепляя силы на передовой — это, как мне кажется, очень мощный инструмент». По словам Рэя, как и американские вооружённые силы в целом, бомбардировочная авиация США взяла на вооружение методику «динамического применения сил» с целью стать «предсказуемой в стратегическом плане и при этом непредсказуемой — в оперативном».

Кроме того, как отметил генерал, его командование разработало концепцию «гибкого боевого применения бомбардировщиков», предполагающую более «размётанное» в пространстве задействование бомбардировчной авиации. По этой причине американские бомбардировщики в последнее время стали проводить больше полётов с возвращением на базу, взлетая с территории США, которые «обеспечивают определённый уровень непредсказуемости, дающий нам кое-какие возможности», и чаще стали проводить короткие переброски за рубеж в рамках оперативных групп, пояснил Рэй. «Норвегия и Индия в последнее время выросли в плане своего стратегического значения, — заявил Рэй. — Мы сейчас как раз выходим на нормальный темп операций, и, как мне кажется, расширение географии операций за привычные нам рамки оказалось очень эффективным».

Американские чиновники обычно комментируют подобные операции крайне осторожно, заявляя, что они являются не угрозами, а «посланиями» как для союзников, так и для противников, пишет обозреватель The Insider. Между тем, как подчёркивает журналист, многие комментаторы сомневаются в том, что подобные послания возымеют желаемый эффект.

К примеру, если говорить о ближневосточном направлении, то Иран уже давно привык к демонстрациям силы со стороны США, и бывшие иранские чиновники уже заявляли, что подобные жесты «не стоят того, чтобы лишний раз подвергать самолёты нагрузке», пишет автор. Что же касается Азии, как заявил The Insider специалист по международным отношениям из Университета Виктории (Новая Зеландия) Вэн Джексон, администрация президента США Джо Байдена пока ещё не завершила работу над общей стратегией для этого региона — и тот факт, что полёты бомбардировщиков там всё же продолжаются с той же регулярностью, свидетельствует об «инертности бюрократического аппарата» и создаёт «риск неправильного понимания».

В свою очередь, директор Информационного проекта о ядерном оружии Федерации американских учёных Ганс Кристенсен отметил в беседе с корреспондентом The Insider, что хотя Россия и услышала послание Вашингтона, «пока никаких признаков того, что оно заставило Москву отступить, не наблюдается». Как предположил Кристенсен, полёты бомбардировщиков — в особенности в отдельных районах Арктики — скорее всего только укрепляют убеждённость российской стороны в том, что «НАТО представляет собой растущую угрозу для России и Москве необходимо продолжать модернизировать свои военные средства и идти на ответные жесты». «Таким образом, ситуация напоминает динамику формата «действие — противодействие», которую мы помним ещё с холодной войны», — цитирует эксперта The Insider.