Nettavisen: Информатора Ассанжа могли убить за компромат на Клинтон

Уклончивые заявления основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа дают повод предположить, что убийство одного из представителей Демократической партии США Сета Рича может быть связано с недавней публикацией секретных документов на сайте Wikileaks, отмечает Nettavisen. Предварительная версия о вооруженном ограблении не подтвердилась, и пока у полиции нет никаких зацепок в этом деле, «теории заговора будут продолжать свое существование с доброй помощью Ассанжа», говорится в статье.