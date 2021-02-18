Nettavisen: американские бомбардировщики в Норвегии ставят страну перед дилеммой

В Норвегии обеспокоены действиями российских самолётов, подлетающих к границам её воздушного пространства, и связывают это со скорым размещением на территории страны американских бомбардировщиков. Как пишет Nettavisen, в результате Норвегия оказалась перед дилеммой: она не хочет усугублять и без того напряжённую ситуацию в регионе, однако США трудно отказать, и за альянс с американцами нужно платить.
На прошлой неделе два норвежских самолёта F16 экстренно поднялись с аэродрома Будё, потому что прямо у границ норвежского воздушного пространства пролетели два российских бомбардировщика, способных нести ядерные боеголовки, в сопровождении истребителей. Российские бомбардировщики типа Ту-160 совершали 12-часовое патрулирование в международном воздушном пространстве над Россией, Баренцевым морем, Норвежским морем и Гренландским морем. Как пишет Nettavisen, оперативный штаб вооружённых сил Норвегии сообщил, что в этом году это был первый повод для экстренного реагирования норвежских истребителей в связи с действиями России.
Некоторые эксперты считают, что российская воздушная операция началась, когда США объявили об отправке четырёх стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на Эрланнский аэродром в Трённелаге на ограниченный срок. Впервые в истории американские бомбардировщики разместятся на норвежской земле. Старший научный сотрудник Центра военных исследований при Копенгагенском университете Кристиан Сёбю Кристенсен полагает, что и действия России, и намерения США показывают, как стороны усиливают военную активность в Арктическом регионе.
«Патрульные Ту-160 — это, конечно, отчасти ответ на действия США, в то время как американские бомбардировщики — реакция США на всё более интенсивную военную деятельность России в регионе», — говорит Кристенсен.
В результате, как отмечает эксперт, Норвегия оказалась перед дилеммой. С одной стороны, его страна заинтересована в том, чтобы чётко дать понять России, что у неё прочный альянс с США. Но с другой стороны, никто не хочет без нужды усугубить и без того напряжённую ситуацию.
«Но США трудно отказать. За альянс с американцами нужно платить. Вот перед какой дилеммой стоит наше небольшое государство между двумя сверхдержавами», — заключает эксперт.
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