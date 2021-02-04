Forbes: «доставят России хлопот» — США направили в Норвегию бомбардировщики B-1

Вашингтон в ближайшие недели разместит в Норвегии четыре стратегических бомбардировщика B-1, пишет Forbes. По данным журнала, такой шаг определённо предназначен для того, чтобы дать сигнал России: B-1, которые как раз оснащают новыми противокорабельными ракетами, станут серьёзной преградой для российских кораблей, и американская сторона, похоже, рассчитывает дать Москве это понять.

ВВС США в ближайшие недели направят в Норвегию четыре тяжёлых стратегических бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности B-1 и 200 человек личного состава, сообщает Forbes. По данным журнала, бомбардировщики прибудут с военно-воздушной базы Дайесс в штате Техас на расположенную в центральной части Норвегии базу Орланд, где также дислоцируются истребители F-35 норвежских ВВС.

Как полагает обозреватель Forbes, бомбардировщики и истребители скорее всего будут несколько недель совместно проходить подготовку, вместе с боевыми кораблями, другими самолётами и наземными силами участвуя в учениях различных стран НАТО, в особенности северных членов альянса.

Такой «моцион B-1 на холоде» — своего рода следующий шаг после «эпичной» заброски в Великобританию прошлой осенью бомбардировщиков B-52, полагает автор материала. Как напоминает журналист, B-52 за время дислокации в Соединённом Королевстве успели облететь всю Европу, поучаствовать в совместных учениях с истребителями союзных стран, а также заманить российские силы в «ловушки с целью сбора разведданных».

Цель миссии B-1 вполне ясна: как пояснил в интервью Forbes американский военный эксперт Джерри Хендрикс, отправка этих бомбардировщиков в Норвегию, «по всей видимости, представляет собой элемент слаженной работы, предназначенной для поддержки наших сооюзников, а также для того, чтобы начать оказывать давление на русских теми методами, которые они понимают».

Северная Европа уже давно превратилась «в игровую площадку для бомбардировщиков», и особенно этим пользуются как раз россияне, подчёркивает обозреватель Forbes. Российские Ту-95, Ту-22М и Ту-160 регулярно проводят учебные полёты над северными водами, параллельно «прощупывая» воздушное пространство НАТО и Швеции, а Ту-160 к тому же не так давно наносили удары по целям в Сирии, вылетая на Ближний Восток «окольным путём» — через Северную Атлантику, напоминает журналист.

По мнению автора, это неспроста. «Бомбардировщики не только бомбят, они ещё и подают сигналы. То есть они обозначают определённые намерения и таким образом позволяют оказывать влияние, не сбрасывая ни одного боеприпаса», — пишет он. По словам Джерри Хендрикса, поскольку российские бомбардировщики вот уже некоторое время совершают полёты в районе Северной Атлантики и Великобритании, отправка туда же B-1 является со стороны Вашингтона «указанием на то, что в такие игры можно играть и вдвоём».

Норвегия — это один из «проёмов» НАТО, ведущих в Северное море и Северный Ледовитый океан, которые имеют огромное значение, так как воды в районе Гренландии, Исландии и Великобритании, называемые ещё Фареро-Исландским рубежом, формируют барьер, который в случае вооружённого конфликта будет препятствовать выходу российских субмарин и боевых кораблей в открытый океан, разъясняет обозреватель Forbes. Именно по этой причине в 80-е годы прошлого века в воздушном пространстве и водах Норвегии проходили масштабные учения НАТО, благодаря которым альянс смог в последние и «отчаянные» годы существования СССР продемонстрировать свою решимость, пишет автор. Теперь же, поколение спустя, альянс вновь мобилизует свои силы для сдерживания «поднимающей голову России» — и отправка B-1 является одним из вкладов США в эту кампанию, считает Джерри Хендрикс. «Мы как бы не слишком тонко намекаем Путину: «Что, хотите опять в эту игру поиграть? Ну вы ведь помните, чем это для вас в прошлый раз кончилось», — приводит слова эксперта Forbes.

По данным журнала, бомбардировщики B-1, которых на вооружении США состоит около 45, как раз проходят модернизацию: самолёты оснащают новыми противокорабельными ракетами большой дальности (LRASM), а пилотов обучают новым тактическим приёмам для уничтожения кораблей в открытом море. Один B-1 может нести на борту до 24 незаметных для радаров ракет LRASM, дальность которых достигает 480 км, а значит, всего одно звено таких бомбардировщиков может наносить такой же урон флоту, как целое авианосное авиакрыло ВМС США, а благодаря большой дальности полёта B-1 будут иметь большое пространство для манёвра над Атлантическим океаном.

Вооружённые ракетами B-1 таким образом станут серьёзной угрозой для Северного флота ВМФ — и размещая их в Норвегии, США несомненно эту угрозу чётко продемонстрируют, констатирует обозреватель Forbes. «В общем, этот шаг определённо привлечёт самое пристальное внимание Путина», — прокомментировал ситуацию в беседе с журналистом Джерри Хендрикс.