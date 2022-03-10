SvD: западные страны переименовывают улицы в честь Украины — чтобы «пристыдить Россию»

Чтобы «пристыдить» Россию, многие города переименовывают улицы, на которых находятся российские посольства, таким образом, чтобы новые названия отражали солидарность с Украиной, пишет Svenska Dagbladet. Как отмечает газета, в разных городах появились такие новые наименования: улица Героев свободной Украины, Украинагаде и даже бульвар Зеленского.

Чтобы выразить солидарность с Украиной и «пристыдить» Россию, многие города по всему миру либо предлагают переименовать, либо уже переименовали улицы, на которых находятся российские посольства. Так, новый адрес российского посольства в литовском Вильнюсе — улица Героев свободной Украины, пишет Svenska Dagbladet.

«Любой, кто будет писать письмо в посольство, будет вынужден подумать о жертвах конфликта и украинских героях», — отметил мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Официально улицу переименуют 9 марта.

«Подозреваю, что почтовое отделение не сможет доставлять письма при неправильном указании адреса», — добавил он.

Один чешский депутат предложил городскому совету Праги назвать улицу рядом с российским посольством таким же образом. При этом в 2020 году Прага уже окрестила площадь возле российского посольства в честь Бориса Немцова — российского оппозиционера, убитого в Москве в 2015 году. На такой же шаг пошли Вильнюс и Вашингтон.

Что же касается посольства России в столице Албании Тиране, то с 7 марта оно располагается на улице Свободной Украины. Решение о переименовании принял городской совет, который проголосовал за, подняв вверх сине-жёлтые карточки. При этом на той же улице находятся посольства Украины, Сербии и Косова.

В Латвии власти Риги решили переименовать улицу, на которой расположено посольство России, в улицу Независимой Украины. В канадской же столице Оттаве улица с российским представительством будет носить имя бульвар Зеленского.

В то же время британские либерал-демократы предложили переименовать Кенсингтон Палас Гарденс — улицу, на которой расположено множество различных посольств, — в Зеленский-авеню.

«Великобритания должна воспользоваться любыми возможностями, чтобы поставить Путина в неловкое положение. Всем, кто посещает посольство или пишет туда, следует напомнить о разрушительной деятельности Путина на Украине», — заявила член парламента Лейла Моран.

В Копенгагене на улице, которая до сих пор носила имя Кристианиагаде, появились самодельные вывески, гласящие «Украингаде». На митинге, который собрался перед российским посольством, лидер либеральной партии Венстре Якоб Эллеманн-Йенсен предложил её переназвать. «Давайте сделаем это в честь храбрых мужчин и женщин, которые сейчас противостоят превосходящим силам России. И оставим в памяти посланника Путина в Дании неизгладимые воспоминания», — предложил он.