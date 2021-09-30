Copenhagen Post: датской галерее придётся расплачиваться за оригинальную инсталляцию

Художник Йенс Хаанинг получил 550 тыс. крон от Музея современного искусства КУНСТЕН в Ольборге, чтобы сделать по заказу этой галереи художественные инсталляции из банкнот. Однако на выставку, посвящённую осмыслению роли человека на современном рынке труда, он представил пустые холсты в рамке с надписью «Бери деньги и беги» — и заявляет, что полученные средства намерен оставить себе в качестве вознаграждения, что вовсе не входило в планы музея, сообщает Copenhagen Post.
Похоже, художник Йенс Хаанинг пытается разыграть с датской картинной галереей трюк по аналогии с «новой одеждой императора», пишет Copenhagen Post. Музей современного искусства КУНСТЕН в Ольборге одолжил ему 550 тыс. крон для создания художественного произведения с использованием банкнот. Однако Хаанинг решил в итоге оставить их себе и заявил, что это плата за его инсталляцию, поясняется в статье.
Его работы должны были стать частью выставки «Проработай это», в рамках которой 22 современных художника представили свой взгляд на роль человека на современном рынке труда. Согласно договорённости с музеем, Хаанинг должен был воссоздать для экспозиции два своих произведения: физическое воплощение средней годовой зарплаты в Дании в 2010 году, а также её австрийский аналог, датируемый тремя годами ранее.
Предполагалось, что эти произведения искусства будут состоять из большого количества банкнот — и что на холстах в рамке художник разместит 328 тыс. датских крон и €25 тыс. соответственно. Но вместо этого в день открытия были выставлены два белых холста в рамках с надписью: «Бери деньги и беги». При этом отметки на холсте намекают, что банкноты действительно могли бы быть там прикреплены, но не более того, отмечается в статье.
Директор музея Лассе Андерссон считает, что 56-летний художник не выполнил обещание воссоздать свои предыдущие работы, однако уже не уверен, что получится вернуть выданные ему деньги. По мнению Андерссона, представленную инсталяцию действительно можно расценивать как «целостную работу» в рамках заявленной темы для выставки. Однако если финансы не будут возвращены, это станет серьёзной проблемой для галереи, подчеркнул он в беседе с журналистами.
По словам директора, Хаанинг уже заявил, что считает все полученные деньги своим гонораром за проделанную работу, что совсем не входило в планы музея. Руководство рассчитывало, что все банкноты будут возвращены к 14 января 2022 года, за два дня до запланированного окончания выставки, но теперь намерено потребовать вернуть деньги раньше, сообщает Copenhagen Post.
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