«Мешок для мусора» — парижская общественность не оценила «Триумфальную арку в обёртке»

Парижская общественность с возмущением восприняла инсталляцию, задуманную покойным болгарским художником Христо, в которой была задействована Триумфальная арка, сообщает The Times. Как передаёт газета, для воплощения замысла автора монумент обернули серебристо-голубой тканью. Однако многие раскритиковали акцию и сравнили «обёртку» с мешком для мусора, отмечает издание.

Парижская общественность разгневана решением разрешить потомкам болгарского художника Христо завернуть Триумфальную арку в 25 тыс. кв.м серебристо-голубой ткани, сообщает The Times. Как напоминает издание, в четверг 16 сентября, пока президент Макрон готовился торжественно открыть эфемерное произведение искусства на Елисейских полях, противники арт-объекта выстраивались в очередь, чтобы раскритиковать его как уродливый, несвоевременный, неэкологичный и оскорбительный для нации. Администрация президента, в свою очередь, нанесла ответный удар, провозгласив «Триумфальную арку в обёртке» символом страны, выходящей из пандемии.

Обёртывание Триумфальной арки — проект покойного болгарского художника Христо, полное имя которого Христо Владимиров Явашев. Вместе со своей подругой марокканского происхождения Жанной-Клод Денат де Гильбон, умершей в 2009 году, он специализировался на обёртывании зданий — например, Рейхстага в 1995 году. Христо, который давно мечтал поработать над Триумфальной аркой, в прошлом году наконец-то получил разрешение завернуть её, пишет газета. Однако 84-летний художник умер, прежде чем смог приступить к проекту, который был продолжен и завершён его племянником Владимиром Явашевым.

25 тыс. кв.м серебристо-голубой полипропиленовой ткани были развёрнуты в прошлые выходные и скреплены 3 тыс. м красной бечёвки. Ткань останется на Триумфальной арке на 16 дней, а затем будет снята. Как передаёт издание, спонсорами проекта стоимостью €14 млн выступили предприятия и частные инвесторы. По словам организаторов, государственные средства не привлекались.

Тем временем, многие выразили возмущение при виде завёрнутой в ткань Триумфальной арки, отмечает газета. Журналист Андре Беркофф, к примеру, заявил, что это выглядело так, будто её накрыли «мешком для мусора».

Философ Бенджамин Оливннес заметил, что упаковка напоминает «неубранную кровать», и осудил проект как «старомодный... и ужасно несвоевременный» пример эфемерного искусства, которое было популярно в 1980-х и 1990-х годах. «Возможно, пришло время спросить себя, что собираемся построить мы, что окажется таким же долговечным и красивым, как наши прошлые памятники, вместо того чтобы использовать их в качестве усталых декораций для нашего ребяческого цирка», — посетовал философ.

Основатель крайне правой партии и отец Марин Ле Пен Жан-Мари Ле Пен, в свою очередь, счёл, что обёртывание Триумфальной арки, построенной по приказу Наполеона Бонапарта в 1806 году в честь французских военных побед, было «глупостью, полностью соответствующей французскому упадку».