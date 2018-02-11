WSJ: российские спортсмены вполне заслуживают олимпийского золота за чувство стиля

«Русские выглядят хорошо. Даже очень», — пишет для The Wall Street Journal Джейсон Гэй, имея в виду российскую олимпийскую форму. По мнению журналиста, новый комплект спортивной одежды выделяется своей простотой, чёткостью и элегантностью и сильно отличается от предыдущей, «цветастой и кричащей» формы. Именно поэтому, как считает Гэй, россияне вполне могут занять первое место на пьедестале олимпийской моды.

На нынешних Олимпийских играх российские спортсмены соревнуются в тени «допингового скандала», который продолжает эхом отдаваться в Южной Корее. «Бла-бла-бла, хватит уже об этом. Я здесь затем, чтобы сказать вам: русские выглядят хорошо. Даже очень», — пишет для The Wall Street Journal Джейсон Гэй.

По мнению автора, в негласном, но весьма важном показе мод, которым, по сути, и являются Игры, русские вполне могут оказаться самыми стильными спортсменами Пхёнчхана.

Технически, продолжает автор, русские на Играх — это не русские. Исполнение на соревнованиях государственного гимна запрещено, а российские спортсмены, которые прошли допинг-контроль, носят форму «Олимпийских атлетов из России» (OAR).

«Мне казалось, что OAR звучит немного грустно. Поэтому я подумал, что их форма будет столь же уныла, как и эта бюрократическая аббревиатура», — пишет журналист.

«А затем я увидел спортивную форму. Ничего себе, OAR. Фасоны от российского бренда ZASPORT и Nike, были впечатляюще чёткими, простыми и, как бы это сказать, чистыми», — отмечает Гэй.

Что касается формы американской сборной от Ральфа Лорена, то она выглядела так, как будто ваш друг, который обычно не слишком дружит с лыжами, внезапно решил на них покататься, как следует принарядившись для такого случая.

Российская же форма совсем не броская. На прошлых Играх форма россиян была цветастая, кричащая и с двуглавым имперским орлом. В нынешней форме ничего такого нет. «Там, правда, нет российского флага, потому что… ну, им нельзя его там размещать», — напоминает Гэй.

На церемонии открытия российские спортсмены носили простые серые куртки, джинсы и серые шарфы — без каких-либо претензий или вычурности. «Казалось, что они не на церемонии открытия, а зашли в торговый центр», — делится своими впечатлениями журналист.

Кроме того, российская форма не страдает нагромождением различных товарных знаков: их белые шапки — это просто белые шапки! Единственным маркером стала круговая надпись «Олимпийские атлеты из России», которая появилась, по представлению Гэя, в результате самого короткого совещания в истории моды:

— Привет, как ты думаешь, какой нам стоит сделать логотип?

— Не знаю, может, просто замкнём надпись «Олимпийские атлеты из России» в круг?

— Звучит неплохо. Готово.

Многие спортсмены на этих Играх хотели показаться эксцентричными, они требовали вашего внимания. «Но OAR не нужно ваше внимание. Форма OAR — это законченное изделие. Разумное. Комфортное», — подчёркивает автор.

Кроме того, в плане стиля журналиста также поразила российская форма для кёрлинга. Чёрно-белый, гладкий и приталенный наряд заставляет вспомнить о ранних годах Хельмута Ланга. «Это, очевидно, хорошая одежда, которую вы бы носили. Мне же, с другой стороны, возможно, пришлось бы на год завязать с пиццей», — иронично замечает Гэй.

«Это восхитительно, так как, учитывая всё безумие перед Играми, российские спортсмены могли бы просто махнуть рукой на одежду и гулять в трениках и перевёрнутых бейсболках. Однако они постарались — и теперь могут выиграть соревнование по стилю на зимних Олимпийских играх. Я не говорю, что это лучше, чем золото. Но близко к этому», — подводит итог Джейсон Гэй.