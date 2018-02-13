Nation: фарс с «олимпийскими атлетами из России» противоречит принципам Олимпиады

Термин «олимпийский атлет из России» должен был стать для россиян орудием коллективного наказания, однако на практике он лишь усилил российский национализм на этих Играх. Как пишет The Nation, российские зрители приехали в Пхёнчхан в неожиданно большом количестве, демонстрируя своё чувство гордости и полное презрение к МОК, который хочет выглядеть очень строгим и жёстким по отношению к допингу.

На этой Олимпиаде зрители познакомились со страной под названием ОАР. Эта аббревиатура означает «олимпийский атлет из России». Как пишет The Nation, такое название вместе с олимпийским флагом должно было стать наказанием для России за её допинговую программу на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, однако доказательства российского допинга не должны маскировать лицемерие Международного олимпийского комитета (МОК), а также несправедливый характер наказания.

Как продолжает издание, МОК знал о допинге ещё в июле 2013 года, однако комитет сознательно закрыл глаза на убедительные доказательства его применения и разрешил провести сочинские Игры 2014 года. Поскольку хозяйкой Олимпиады была Россия, в интересах МОК было не видеть этого, и он выполнил данную задачу должным образом. А перед летними Играми в Рио в 2016 году МОК поручил международным спортивным федерациям самим решить, допускать ли российских атлетов к участию. И когда появились новые улики и Всемирное антидопинговое агентство, у которого были свои конфликты интересов, собрало доказательства повсеместного применения допинга в России, МОК в декабре 2017 года объявил, что эта страна не будет допущена до участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

Но затем олимпийские боссы прицепили большую сноску к этому смелому заявлению, разрешив почти 170 российским атлетам поехать в Южную Корею. Как отмечает издание, к примеру, в зимней Олимпиаде в Ванкувере участвовали 177 спортсменов из России. То, что строгую проверку прошли почти 170 спортсменов, вызывает вопросы с обеих сторон. Во-первых, насколько широко была распространена система допинга, и во-вторых, насколько строгим был процесс проверок и отбора?

«В конце концов, МОК хранил молчание по поводу того, какие критерии будут использованы при проверке российских атлетов, хотя незамедлительно обнародовал дизайн логотипа «олимпийский атлет из России». Компромисс состоит в том, что у нас теперь есть «олимпийские атлеты из России», а самой России нет. Какая-то очень неловкая и неуклюжая ситуация», — пишут авторы статьи.

Но, по их мнению, на месте всё выглядит ещё более нелепо. Могло показаться, что логотип ОАР — это всё равно что символ позора, однако он только усилил российский национализм на этих Играх. Российские зрители приехали в Пхёнчхан в неожиданно большом количестве, демонстрируя своё чувство гордости и полное презрение к МОК.

У большинства стран есть свои дома гостеприимства, украшенные их названиями, а у русских есть Дом спорта, который «вполне предсказуемо стал рассадником безудержного национализма», где на виду у всех стоят матрёшки, фотографии Владимира Путина, русские шапки, шарфы и флаги в неограниченном количестве.

«Представьте себе: Соединённым Штатам точно так же запрещают ехать на Олимпиаду, однако 95 процентов наших атлетов всё равно соревнуются на ней, но не в красно-сине-белой форме и без звёздно-полосатых флагов над головами. Да американцы в этом случае всю Южную Корею превратят в 4 июля и слышны там будут только американские патриотические песни — даже если их сборная снимет коньки и отправится домой», — сравнивает издание.

Как заключают авторы материала, лучше всего понять фарс с названием ОАР можно, если увидеть тот факт, что это стало орудием коллективного наказания, которое, однако, не наказало Россию, а лишь раздуло пламя национализма и усилило международные разногласия.

«В момент, когда МОК пытается стать мостом между Северной и Южной Кореей, фарс с названием ОАР очень сильно напоминает историю самого МОК, который разделяет больше, чем объединяет, и стоит на пути истинного интернационализма, которому может и должен содействовать спорт», — подводит итог американское издание.