CNN: Трамп намерен заменить свой лозунг на «сохраним Америку великой»

Новым предвыборным лозунгом Дональда Трампа станет «сохраним Америку великой», так как «сделаем Америку великой» уже устарел, заявил президент США в ходе митинга в Пенсильвании. Как Трамп рассказал ранее, он распорядился зарегистрировать новый лозунг в двух вариантах: с восклицательным знаком и без, сообщает CNN.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что лозунг его предвыборной кампании в 2020 году будет «сохраним Америку великой», поскольку «сделаем Америку снова великой» уже неактуален, пишет журналист CNN Элай Уоткинс.
«Нашим новым лозунгом через два года, когда мы начнём кампанию, хотите верьте, хотите нет, будет «сохраним Америку великой» с восклицательным знаком», — заявил Трамп в ходе выступления на митинге в Пенсильвании. Ранее Трамп рассказал, что решил взять на вооружение лозунг «сохраним Америку великой» и дал поручение своему юристу официально зарегистрировать его с восклицательным знаком и без.
Президент США сделал это заявление, выступая в поддержку республиканца Рика Сакконе накануне дополнительных выборов, которые пройдут во вторник, расхваливая экономические достижения во время его правления и критикуя демократов и СМИ, резюмирует автор CNN.
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