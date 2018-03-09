ABC News: Трамп намерен бороться с насилием в компьютерных играх

Дональд Трамп намерен встретиться с лидерами игровой индустрии для обсуждения проблем насилия в играх и их влияния на детскую агрессию, сообщает ABC News. По словам Трампа, игры, фильмы и интернет «изобилуют насилием», в чём он убедился, наблюдая за своим младшим сыном.

В связи с перестрелкой в Паркленде президент США Дональд Трамп планирует провести в Белом доме встречу с представителями компаний, занимающимися разработкой компьютерных игр, сообщает журналист ABC News Джордин Фелпс. По словам Трампа, игры представляют собой «фактор школьного насилия». После инцидента Трамп неоднократно заявлял, что необходимо провести реформы в игровой индустрии в рамках политики по предупреждению насилия в школе.

«Я всё чаще слышу, что уровень насилия в компьютерных играх действительно оказывает влияние на мышление молодых людей», — отметил Трамп в ходе встречи с государственными и местными чиновниками. «Видео-игры, фильмы, интернет ужасно изобилуют насилием. Это невероятно. Я это вижу... У меня очень юный сын, я смотрю кое-что из того, что он смотрит, и я говорю: «Как это возможно?» Трудно поверить в то, что это не оказывает воздействия на мышление некоторого процента, может быть, небольшого процента детей. Но эти вещи действительно полны насилия», — продолжил Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не уточнила, чего именно президент США намерен добиться во время встречи с лидерами игровой индустрии в четверг, но отметила, что она станет частью дискуссий по поиску политических решений в этой области. «Президент хочет продолжить обсуждение каждой сферы, чтобы мы смогли повысить школьную безопасность... Мы думаем, это важная дискуссия», — подчеркнула Сандерс.

По словам заместителя Сандерс Линдси Уолтерс, Белый дом продолжит разработку программ школьной безопасности для защиты детей, и Трамп будет встречаться с лидерами игровой индустрии и членами конгресса «для обсуждения насилия в играх и её взаимосвязи с детской агрессией».Среди участников дискуссии, намеченной на четверг, ожидается президент крупнейшей компании, торгующей играми, Пэт Вэнс, а также критик насилия в играх Мелисса Хенсон, резюмирует автор ABC News.