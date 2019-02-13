Times: Пхеньян и Сеул подадут совместную заявку на проведение Олимпиады-2032

В пятницу представители Пхеньяна и Сеула намерены представить идею совместного проведения Олимпиады-2032 в Международном олимпийском комитете, передаёт The Times. Издание отмечает, что для заявки Южная Корея выбрала Сеул.

КНДР и Южная Корея готовятся подать совместную заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года, сообщает The Times, называя этот шаг знаком «беспрецедентного» улучшения отношений двух стран.

В понедельник Олимпийский комитет Южной Кореи выбрал городом, который будет указан в заявке от страны, столицу Сеул. Ожидается, что уже в эту пятницу представители Северной и Южной Кореи встретятся с членами Международного олимпийского комитета в Швейцарии, где и предложат им идею о совместном проведении Игр.

«Два лидера, президент Мун Джэ Ин от Южной Кореи и высший руководитель Ким Чен Ын от Северной Кореи попросили нас продолжать оказывать поддержку их переговорам посредством действий в области спорта, — заявил президент МОК Томас Бах. — Всего через несколько дней мы встретимся с двумя правительствами и двумя Олимпийскими комитетами, чтобы посмотреть, как МОК может способствовать миру на Корейском полуострове и во всём мире».

Британское издание напоминает, что участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане стало «символичным» и обозначило начало сближения с соседним государством. С тех пор лидеры стран встречались дважды, добившись значительного прогресса в развитии отношений.

Впрочем, на пути к преодолению соперничества, разделившего Корейский полуостров после окончания Второй мировой войны, остаётся немало препятствий, в том числе, суровые экономические санкции, введённые США в адрес КНДР.

The Times напоминает, что Сеул уже принимал летние Олимпийские игры в 1988 году. Тогда, узнав о победе южнокорейской заявки, Северная Корея предложила идею совместного проведения Игр, однако получила отказ. После этого там всячески пытались сорвать соревнования, в частности взорвав южнокорейский пассажирский самолёт.

Ранее к проведению Олимпиады 2032 года проявили интерес также Индия, Китай, Австралия, Южная Африка и Германия.