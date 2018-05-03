Washington Post: Южная Корея прониклась доверием к Ким Чен Ыну

Согласно опросу, проведённому после межкорейского саммита, 78% южнокорейцев «значительно переоценивают» намерения Ким Чен Ына, считая лидера Северной Кореи заслуживающим доверия, пишет The Washington Post. Таким образом, уровень доверия к лидеру КНДР увеличился сразу на 68%.

Во время исторического межкорейского саммита лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя совсем с другой стороны, для того чтобы привлечь южнокорейскую аудиторию, передаёт The Washington Post. Так, высший руководитель КНДР признал, что его страна отстала от соседнего государства в ряде ключевых областей, и изменил риторику, пообещав сотрудничать в вопросе ядерного разоружения.

Издание называет подобное развитие событий «примечательной сменой тона», которая, по всей видимости, привела к «значительной переоценке» намерений Ким Чен Ына среди жителей Южной Кореи.

Так, согласно последнему опросу более 78% южнокорейцев признали, что считают лидера соседнего государства «заслуживающим доверия». При этом 60% респондентов сочли, что глава Северной Кореи «в целом заслуживает доверия», а ещё 17% назвали Ким Чен Ына «очень надёжным».

Отмечается, что ещё месяц назад, согласно другому опросу общественного мнения, лишь 10% южнокорейцев признавались в симпатии к лидеру Северной Кореи, в то время как 83% считали, что он не заслуживает доверия.

Издание сообщает, что опрос, в котором приняли участие более тысячи южнокорейцев, также показал, что 89% респондентов назвали межкорейский саммит несомненным успехом. При этом рейтинг поддержки президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина достиг 86%.

Кроме того, опрошенные позитивно отнеслись и к предстоящей встрече Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. 30% респондентов сочли, что встреча будет весьма успешной, в то время как 56% верят в то, что лидерам удастся добиться «некоторых успехов», сообщает The Washington Post.