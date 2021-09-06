«Впал в немилость Кремля» — в проблемах лидера Rammstein в России MDR увидел политическую подоплёку

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн пользуется особой любовью российской публики, пишет MDR. Однако, по мнению автора статьи, несмотря на приглашение на военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», музыкант всё же «впал в немилость Кремля». В России Линдеманна стали преследовать проблемы — и журналист издания видит в их причинах прежде всего политическую подоплёку.

Вряд ли найдётся музыкант, пользующийся большей популярностью в России, чем фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн. На рубеже тысячелетий клипы Rammstein не покидали экраны российских телевизоров. С тех пор статус иконы приобрела не только группа, но и прежде всего её солист. Весной, записав кавер-версию советской песни «Любимый город» полностью на русском языке, Линдеманн снискал особую любовь российской публики, пишет MDR.

Это понравилось «не только большинству россиян, но и Кремлю», отмечает издание. Официальная Москва всегда рада мировым звёздам, доброжелательно относящимся к России. И поэтому никого не удивило, что Линдеманна представили в качестве хедлайнера военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», организованного Министерством обороны РФ.

Однако, кажется, вокалист Rammstein всё же «впал в немилость Кремля», утверждает автор статьи. На прошлой неделе уроженца Лейпцига каждую ночь навещали российские полицейские. Они разыскали его в номере отеля и вручили ему документы, «предписывающие соблюдать законодательство РФ об ограничениях, связанных с антиковидными мерами». Музыканту пришлось отменить выступление на фестивале в Твери, в 170 километрах к северо-западу от Москвы. По словам организаторов, у группы отсутствовала «физическая возможность доступа к месту проведения фестиваля из-за ограничений, введённых органами местного самоуправления и субъекта РФ». «Создается впечатление, что действия государства имеют политическую подоплёку. Потому что фестиваль в Твери организовал бывший политик правящей партии «Единая Россия», сын которого теперь хочет баллотироваться в местный парламент от другой партии», — пишет автор статьи.

Ещё более удивительным стало сообщение о том, что представители правоохранительных органов завели административное дело в отношении продюсера певца Анара Рейбанда за нарушение миграционного режима, считает автор статьи. Сообщается, что при пересечении границы Рейбанд заявил целью своей поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертов. Он может быть депортирован из страны.

И проблем становится всё больше. В адрес фронтмена Rammstein обвинения выдвинул и знаменитый музей Эрмитаж. В Эрмитаже заявили, что Линдеманн незаконно выпустил в продажу серию NFT с цифровыми изображениями, подготовленными в музее во время съёмок видеоклипа на песню «Любимый город». Он попросил за них до $100 тыс. В Эрмитаже подчеркнули, что музыкант подписал с музеем договор, в котором указано, что изображения, сделанные во время съёмок клипа, можно использовать исключительно в самом музыкальном клипе. Теперь конфликт будет решаться в судебном порядке.

«Российская оппозиция тем временем злорадствует», — утверждает автор. По его словам, это не случайно: весной Андрей Боровиков, бывший координатор штаба Алексея Навального в Архангельске, был приговорён к двум с половиной годам лишения свободы за распространение порнографии. Как объяснил сам Боровиков, причиной возбуждения дела стал клип группы Rammstein, который он разместил на своей странице в социальной сети в 2014 году. В то время как гитарист группы Рихард Круспе выразил Боровикову поддержку, Линдеманн от комментариев воздержался.

«Не надо думать, что Линдеманн — принципиальный сторонник Путина и противник Навального. Если б у Боровикова был бюджет, который есть у Ларина и Министерства обороны РФ, он бы с удовольствием записал песню в его поддержку», — приводит издание слова обозревателя «Новой газеты» Яна Шекмана.

По словам автора статьи, редакция MDR обратилась к менеджеру Тилля Линдеманна с просьбой высказать своё мнение о событиях в России, но до сих пор не получила ответа.