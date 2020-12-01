MDR: общность судьбы не позволяет восточным немцам считать Россию врагом

Согласно данным опросов, восточные немцы с большим пониманием и симпатией относятся к русским и президенту Владимиру Путину, чем западные немцы. Как пишет MDR, возможно, это связано со своего рода общностью судьбы, из-за которой бывшие граждане ГДР до сих пор ощущают связь с Россией.

Сегодня многие западные немцы считают Россию зловещей империей, а Путина — страшным диктатором, будто ещё идет холодная война, а Россия — до сих «империя зла», как сказал президент США Рональд Рейган. Однако, как пишет MDR, на востоке Германии ситуация совсем иная: Россию бывшие граждане ГДР не считают противником или тем более врагом, а многие восточные немцы скорее с симпатией и пониманием относятся к России. По данным опросов, лишь 54% западных и целых 72% восточных немцев выступают за сближение с Россией. Возможно, это связано со своего рода общностью судьбы, из-за которой бывшие граждане ГДР до сих пор ощущают связь с Россией.

Как отмечает издание, СССР повсюду присутствовал в ГДР: уроки русского языка были обязательным предметом в школах с 5 класса, были русские олимпиады, дружба по переписке и школьные обмены. На некоторых школьных уроках по утрам был даже обзор русской прессы.

«Всё это происходило вдали от большой политики. Это определяет и отношение восточных немцев к России: многие из нас познакомились с россиянами через переписки, школьные обмены и поездки», — рассказывает родившаяся на востоке Мануэла Швезиг, премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания.

«Такой опыт влияет на все оценки, будь то в политике или в культуре. В основе всего лежит мысль, что русские — одни из нас», — говорит Зильке Сатюков, профессор исторического Института Галле-Виттенбергского университета.

Частью ГДР были, конечно, и советские солдаты. Более полумиллиона размещались на постоянной основе на востоке Германии. В некоторых городах-гарнизонах иностранные военнослужащие даже составляли большую часть населения. Личные контакты между гражданами ГДР и советскими солдатами не приветствовались, однако постоянно происходили — на предприятиях, в школах, на праздниках.

Конечно, почти никто из граждан ГДР не питал особой симпатии к лидерам в Кремле, таким как Брежнев или Андропов. Переломным моментом стал приход к власти Михаила Горбачёва. Своей политикой гласности и перестройкой новый советский лидер запустил революционный процесс, за которым граждане ГДР наблюдали с удивлением и отчасти симпатией. СССР больше не считался огромной прогнившей империей, теперь это была страна, посылающая решающие сигналы для прекращения холодной войны. Граждане ГДР надеялись на демократизацию своей страны и противопоставляли Горбачёва собственным правителям, выступающим против нового мышления Москвы.

Как заключает издание, из-за обширной совместной истории восточные немцы, вероятно, проявляют больше понимания к бывшему «Старшему брату». Именно поэтому они хотят понять его, а не тут же начать осуждать.

«Пожалуй, для восточных немцев характерна эта противоречивость. У них есть прошлое, и они знают, что такое диктатура. С другой стороны, они всё ещё ощущают тесную связь с русскими. Русские — часть их прошлого и часть их самоопределения», — заключает Зильке Сатюков.