Восточные немцы запоздало открыли в себе любовь к России, сообщается на сайте немецкой телекомпании MDR. Во времена ГДР и Советского Союза, когда дружба между странами культивировалась на официальном уровне, симпатии к русским не были такими уж сердечными. Тем не менее у восточных немцев сложилось особое отношение к России, и теперь именно они всё чаще требуют отмены антироссийских санкций Евросоюза.

У восточных немцев проснулась поздняя любовь к России, сообщается на сайте телерадиовещательной компании MDR.

ЕС ввёл санкции в отношении России уже шесть лет назад. Особенно громко голоса, призывающие к их отмене, звучат из восточной части Германии. По-видимому, у восточных немцев сложилось особое отношение к России. Между тем, любовь к большому брату не была такой уж сердечной во времена, когда дружба между ГДР и Советским Союзом являлась основополагающей идеей на уровне государств. Однако потом что-то изменилось.

«Братский поцелуй» глав СССР и ГДР Горбачёва и Хонекера в апреле 1986 года затмил открытую напряжённость между Советским Союзом с гласностью и перестройкой и ГДР, не желавшей ничего слышать о реформах. Германо-советская дружба и благодарность освободителям от фашизма редко представляли из себя нечто большее, чем государственную идею и хорошо оформленные декорации с ритуалами, не утрачивавшими сходства друг с другом на протяжении десятилетий, уверяет издание.

Параллельно происходили встречи на повседневном фоне — например, в сельском хозяйстве или на пионерском сборе, а также визиты в соседние казармы. Однако слишком близко размещённые в ГДР войска просили всё же не подходить, потому что чем ближе они были, тем больше они задавали вопросов о том, действительно ли коммунизм в России перспективен и указывает путь в будущее. Поэтому германо-советская дружба сознательно поддерживалась Москвой и Восточным Берлином в официальной, неличной форме, считает профессор новейшей истории университета Халле-Виттенберга Зильке Сатюков.

В то же время собственное Общество германо-советской дружбы, основанное в 1947 году как научное общество, должно было «наводить мосты с бывшим врагом». В детских садах и школах ГДР даже самые маленькие дети получали знания о Советском Союзе. Русский был обязательным предметом и первым иностранным языком с 1951 года. Однако особо популярным «язык оккупантов» не был никогда, утверждается в материале. «Разумеется, на уроках русского речь шла о Ленине и комсомоле — обескровленных темах, которые вообще не интересовали молодёжь», — объясняет историк немецкого университета.

При этом было много возможностей для применения полученных в школе знаний русского языка. Например, во время поездки в Советский Союз, которой поощрялось активное участие в работе научного сообщества. В 1989 году около 6,5 млн граждан ГДР были организованы Обществом германо-советской дружбы в различные формирования, объединения и бригады. Германо-советские встречи были возможны, но необязательны.

С 1970-х годов Общество германо-советской дружбы начало себя изживать, считает историк. В рамках его деятельности проводились самые бессмысленные мероприятия. Например, вместо реальных шагов к укреплению дружбы, предприятие каждый год вклеивало в рабочий журнал открытку с изображением космонавта и заявляло: «Мы шлём привет товарищу Леонову». Подобных акций в итоге стало достаточно для получения премии.

По замечанию немецкого профессора, частные контакты между размещёнными в ГДР советскими солдатами и местными жителями всё-таки происходили. Случались даже свадьбы. Однако вплоть до отхода из ГДР русские оставались в глазах многих оккупантами, которым сопутствовали военные учения, разбитые дороги и поля, а также офицерские жёны, опустошавшие магазины ещё до полудня. К тому моменту, как они ушли из страны, так называемая дружба давно была забыта, утверждает историк.

«И всегда, когда что-то происходит сейчас, война, выборы, — восточные немцы, в большинстве своём, реагируют на это иначе, чем западные немцы. Это связано с их историей», — отмечает Зильке Сатюков. По её словам, эта история до сих пор оказывает своё влияние на жизнь Германии.