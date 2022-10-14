MDR: 75-летнюю немку арестовали за организацию государственного переворота

В Германии арестовали женщину, руководившую антигосударственной группировкой, сообщает немецкий телеканал MDR. 75-летняя учительница на пенсии координировала действия группы, участвовала в закупке оружия и взрывчатки, а также вела вербовку новых сторонников. По данным прокуратуры, она и её сообщники планировали похищение министра здравоохранения, а также свержение правительства и разрушение парламентской демократии.

Федеральная прокуратура Германии в четверг арестовала женщину в Средней Саксонии, сообщает немецкий телеканал MDR. Эта женщина занимала руководящую должность в административной части антигосударственной группировки, которая была раскрыта в апреле, объявило ведомство в Карлсруэ.

Как главарь террористической организации женщина обвиняется в подготовке «деятельности, направленной на государственную измену». Сейчас она находится в предварительном заключении. По заявлению федерального генерального прокурора, выписанный на её арест ордер был исполнен.

Согласно заявлению прокуратуры, пожилая немка давала указания по продвижению планов и координации действий группы. Она участвовала в закупке оружия и взрывчатки, неоднократно требовала быстрой реализации планов и называла конкретные сроки. Говорят, что она также вела работу по вербовке потенциальных членов организации.

Как сообщает MDR, задержанная — учительница на пенсии. 75-летня теолог, по имеющейся информации, вышла на пенсию в 2006 году.

По официальной информации, сотрудники Управления уголовной полиции земли Рейнланд-Пфальц и саксонской полиции арестовали обвиняемую в четверг в Средней Саксонии и провели обыск по её месту жительства.

По словам полицейских, женщина придерживается идеологии, отвергающей Конституцию и основной государственный строй Федеративной Республики Германия. В соответствии с этой идеологией, Германский рейх продолжает существовать на основе конституции 1871 года. На этом основании предполагается, что 75-летняя немка принадлежит к числу так называемых рейхсбюргеров, то есть граждан Рейха. По данным MDR, она проживает в саксонском городе Флёа.

Четверо из её предполагаемых сообщников, также немцы — из Нойштадт-ан-дер-Вайнштрассе в земле Рейнланд-Пфальц, Фалькензее под Берлином и районов Аммерланд в Нижней Саксонии и Ландсхут в Баварии — были арестованы ещё 13 апреля, напоминает телеканал. Чуть меньше двух недель спустя за расследование взялся федеральный прокурор. По данным Федеральной прокуратуры, группа поставила перед собой цель вызвать в Германии условия, похожие на гражданскую войну, и тем самым привести к свержению федерального правительства и парламентской демократии.

«С этой целью планировалось устроить общенациональное отключение электричества путём повреждения или уничтожения объектов электроснабжения», — говорится в сообщении прокуратуры. Кроме того, группа хотела насильно похитить федерального министра здравоохранения Карла Лаутербаха, подразумевая, что для этого придётся убить его личную охрану.

Согласно отчёту следствия, организация была разделена на «военную» и «административную» ветви. Бывшая учительница, которая сейчас арестована, была лишена пенсии из-за своих «рейхсбюргерских» идей, несмотря на активные попытки воспрепятствовать этому юридически. В марте прошлого года её иск в Высший административный суд земли Рейнланд-Пфальц потерпел неудачу.

По информации из кругов безопасности, она входила в группу, которая сорвала молитвенную службу в Берлинском соборе в конце октября 2021 года. Во время той акции также выкрикивались антисемитские лозунги, после чего женщине и её сообщникам запретили посещать собор, напоминает MDR.