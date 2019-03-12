Bloomberg: Столтенберга позвали в конгресс, чтобы заверить — США поддерживают НАТО

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси пригласила главу НАТО выступить на совместном заседании конгресса. Её предложение поддержали парламентские лидеры Республиканской партии, пишет Bloomberg. Эта инициатива американских законодателей призвана подтвердить, что их страна поддерживает Североатлантический альянс, несмотря на то что Дональд Трамп сомневается в его полезности и актуальности, считает издание.

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси пригласила генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга выступить на совместном заседании конгресса. Таким образом американские законодатели собираются подтвердить, что они поддерживают альянс, несмотря на то что президент Дональд Трамп сомневается в его полезности и актуальности, пишет Bloomberg.

Лидеры Республиканской партии в палате представителей и сенате также поддержали идею о выступлении Столтенберга в конгрессе в рамках торжеств, приуроченных к 70-летию подписания Североатлантического договора. Об этом изданию сообщил анонимный источник, знакомый с подготовкой к этому мероприятию.

Внешняя политика — это одна из сфер, в которой республиканцы готовы бросить вызов главе Белого дома, особенно в вопросе НАТО. Хотя американские консерваторы всегда были решительными сторонниками альянса, Трамп неоднократно критиковал входящие в военный блок страны за недостаточное финансирование Вооружённых сил и сомневался, что США должны автоматически приходить на помощь каждому своему союзнику.

В свежем интервью Breitbart News Трамп вновь повторил свои жалобы. «Мы не должны платить за это (оборону других членов НАТО. — ИноТВ). Мы платим за их военную защиту, и они при этом наживаются на нас в торговле», — посетовал президент.

Недавно администрация Трампа выступила с предложением потребовать, чтобы союзники полностью финансировали содержание американских баз и сил, находящихся на их территории. Кроме того, по мнению Белого дома, этим странам необходимо доплачивать ещё 50% или больше за «привилегию» принимать у себя Вооружённые силы США, утверждает издание.

Совместные заседания конгресса, на которых выступали иностранные лидеры, иногда использовались для политического манифеста. Так, французский президент Эммануэль Макрон, выступавший перед американскими законодателями в прошлом году, безуспешно попытался убедить Трампа не выходить из Парижского соглашения по климату.

Столтенберг «вносит сумятицу» в текущий внешнеполитический спор в США. В недавнем твите американский президент требовал, чтобы союзники увеличили траты на оборону, ссылаясь на заявление генсека НАТО.

В то же время глава Североатлантического альянса является ярым сторонником многостороннего сотрудничества по борьбе с такими глобальными проблемами, как изменение климата, торговля и «российская агрессии». Администрация Трампа, напротив, расходится во мнениях по этим вопросам со своими традиционными союзниками, обращает внимание Bloomberg.