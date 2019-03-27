112: Порошенко допустил возможность политического диалога с Россией

Пётр Порошенко заявил о возможности политического диалога между Украиной и Россией. Однако, как пишет «112 Украина», он отметил, что это произойдёт только после «деоккупации Донбасса и Крыма».
Президент Украины Пётр Порошенко заявил о возможности политического диалога между Украиной и Россией. Как пишет «112 Украина», он отметил, что это произойдёт только после «деоккупации Донбасса и Крыма*».
«Только тогда, когда будет прекращена оккупация, когда будут выведены оккупационные войска с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, когда прекратится война, когда будут отпущены украинские политзаключённые, включая украинских моряков, мы возвратимся к политическому диалогу с Российской Федерацией», — заявил Порошенко.
Как напоминает канал, 10 декабря 2018 года Пётр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией. Закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией предусматривает, что договор перестанет действовать с 1 апреля 2019 года.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
На полигоне Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа более 500 военнослужащих провели боевые стрельбы из танков Т-80, боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортёров БТР-82А, сообщает телеканал «Звезда».
Публикация доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера об отсутствии сговора между Россией и избирательным штабом действующего американского лидера Дональда Трампа не повлияла на позицию Москвы по выстраиванию отношений с Вашингтоном.
Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Nation News прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Военно-морской флот до 2027 года получит более 180 кораблей и судов новых проектов в рамках госпрограммы вооружения на 2018—2027 годы.
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.
Лётчики истребительно-бомбардировочной авиации четвёртой армии ВВС и ПВО Южного военного округа отработали навыки по воздушной дозаправке. Это произошло в рамках лётно-тактических учений, сообщает Пятый канал.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении подводному географическому объекту в Финском заливе Балтийского моря имени начальника шифровальной службы времён Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Петра Белюсова. Об этом сообщает ФАН.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что боевики в Сирии совместно с «Белыми касками» планируют новые провокации с применением отравляющих веществ.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в беседе с ФАН прокомментировала заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что США пытаются убедить другие страны, что решение Вашингтона признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами было правильным.
Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал планы генпрокурора Украины Юрия Луценко возбудить уголовное дело по факту якобы его незаконного пересечения границы вместе с кандидатом в президенты Юрием Бойко.