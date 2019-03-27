112: Порошенко допустил возможность политического диалога с Россией

Пётр Порошенко заявил о возможности политического диалога между Украиной и Россией. Однако, как пишет «112 Украина», он отметил, что это произойдёт только после «деоккупации Донбасса и Крыма».

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о возможности политического диалога между Украиной и Россией. Как пишет «112 Украина», он отметил, что это произойдёт только после «деоккупации Донбасса и Крыма*».

«Только тогда, когда будет прекращена оккупация, когда будут выведены оккупационные войска с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, когда прекратится война, когда будут отпущены украинские политзаключённые, включая украинских моряков, мы возвратимся к политическому диалогу с Российской Федерацией», — заявил Порошенко.

Как напоминает канал, 10 декабря 2018 года Пётр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией. Закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией предусматривает, что договор перестанет действовать с 1 апреля 2019 года.