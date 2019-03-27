112 Украина Оригинал

112: Порошенко допустил возможность политического диалога с Россией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пётр Порошенко заявил о возможности политического диалога между Украиной и Россией. Однако, как пишет «112 Украина», он отметил, что это произойдёт только после «деоккупации Донбасса и Крыма».
112: Порошенко допустил возможность политического диалога с Россией
Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко заявил о возможности политического диалога между Украиной и Россией. Как пишет «112 Украина», он отметил, что это произойдёт только после «деоккупации Донбасса и Крыма*». 
 
«Только тогда, когда будет прекращена оккупация, когда будут выведены оккупационные войска с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, когда прекратится война, когда будут отпущены украинские политзаключённые, включая украинских моряков, мы возвратимся к политическому диалогу с Российской Федерацией», — заявил Порошенко. 
 
Как напоминает канал, 10 декабря 2018 года Пётр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией. Закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией предусматривает, что договор перестанет действовать с 1 апреля 2019 года. 
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
112 Украина Украина Европа
теги
Донбасс Крым Петр Порошенко Россия Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров