Blick: Германия отвергла запрет Евросоюза на двигатели внутреннего сгорания

Немецкое правительство не поддержало решение Еврокомиссии запретить производство в Европе легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, сообщает Blick. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что такой шаг ограничит свободу технологического развития, в частности приведёт к остановке разработок так называемого синтетического топлива, а также поставит немецкую автомобильную промышленность в невыгодное положение по отношению к конкурентам.

Еврокомиссия хочет, чтобы с 2035 года в ЕС больше не производились легковые автомобили с двигателями внутреннего сгорания, сообщает Blick. Соответствующую законодательную инициативу Европарламент уже одобрил, но она ещё должна пройти процесс согласования в Европейском совете, а также получить поддержку от большинства стран — членов союза.

В Германии же уже сейчас возникли первые проблемы, рассказывает швейцарское издание. В немецком правительстве по этому поводу разгорелся открытый конфликт. Министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке от партии зелёных приветствовала решение Европарламента: «Немецкое правительство полностью поддерживает предложение комиссии и Европейского парламента производить с 2035 года новые легковые и малотоннажные автомобили только с двигателями с нулевой эмиссией».

Но министр финансов Германии Кристиан Линднер из Свободной демократической партии, также входящей в немецкое коалиционное правительство, выступил против этой инициативы. Его однопартиец, министр транспорта Фолькер Виссинг ранее занял схожую позицию. По их мнению, запрет может ограничить свободу технологического развития и привести к остановке разработок в сфере производства бензиновых и дизельных двигателей.

Речь в первую очередь идёт о создании так называемых синтетических видов топлива с помощью экологического электричества и углекислого газа из воздуха. Его можно будет использовать в двигателях внутреннего сгорания, при этом выбросы будут нейтральными. К тому же он подчеркнул, что ДВС используется во многих других регионах мира, потому что там электромобильность ещё не развита. При этом, по словам Линднера, запрет поставит немецкую промышленность в невыгодное положение по отношению к конкурентам.

В одиночку Германия, конечно, не сможет сорвать принятие нового европейского закона, объясняет Blick. Но интересно, какую позицию по этому поводу займут другие крупные производители автомобилей, а именно Франция, Испания, Италия и Словакия. Восточноевропейские государства, в которых электромобильность только начала зарождаться, также могут воспротивиться. Не исключено, что в конечном счёте будет достигнут компромисс, в рамках которого Брюссель сможет заручиться поддержкой стран — членов союза в обмен на уступки по другим темам.

При этом в самой автомобильной промышленности к запрету двигателей внутреннего сгорания в основном относятся спокойно, отмечает швейцарское издание. Компании Volkswagen и Mercedes, к примеру, всё устраивает. По результатам проведённого исследования, 97% менеджеров в автомобильной промышленности убеждены, что к 2035 году смогут отказаться от этой технологии.