Обычные американцы оказались под давлением быстро растущей инфляции, рекордно высоких цен на бензин и упавших реальных зарплат, заявила в эфире Fox News журналистка Моника Кроули. Однако, по её словам, демократы, вместо того чтобы произвести изменения в стране, выступают с высокомерными советами в стиле Марии-Антуанетты, рекомендуя гражданам США, например, пересесть на электромобили.
Согласно опросу The Wall Street Journal, большинство из вас, американцев, не согласны с этим заявлением. 83% характеризуют состояние нашей экономики как плохое, а отнюдь не как хорошое. Своей реакцией на происходящее с нами поделятся Моника Кроули, ведущая подкаста Моники Кроули, и бывший сенатор от штата Массачусетс Скотт Браун.
Моника, противоположная позиция оказалась верной, не так ли?
МОНИКА КРОУЛИ, журналистка: Именно так, Шон. Существует пиар, и каждая администрация приукрашивает реальность, когда речь заходит о проводимой ею политике. И есть необходимость подавать некоторые вещи под определённым углом. Однако существует и вопиющая, наглая ложь. Именно этим сейчас занимается Белый дом. Именно этим они занимались буквально с первого дня, особенно в сфере экономики. Вы не можете приукрашивать действительность, а затем убеждать американский народ в том, что это отнюдь не косметические изменения.
Американский народ каждый день живёт с этой катастрофической экономикой. Шон, они оказались под давлением быстро растущей инфляции, рекордно высоких цен на бензин и упавших реальных зарплат. Они изо дня в день борются за то, чтобы свести концы с концами. Но демократов это не волнует.
Шон, сегодня со стороны сенатора Стабенау мы увидели своего рода грубое равнодушие, высокомерное отношение к проблеме высоких цен на бензин: «Ну, знаете, я просто езжу на электромобиле». Она походит на современную версию Марии-Антуанетты. Только тут вместо фразы «пусть едят пирожные» — «пусть купят «Теслу».
Всё это указывает на намеренный характер всего происходящего. Они не пытаются облегчить страдания американцев. Хотя, если бы они захотели, то могли привнести изменения, но они не будут этого делать. А это говорит о намеренном характере всего, что делается в рамках фундаментальной трансформации страны.
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