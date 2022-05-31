Туристов ждёт шок — CNN рассказал о самых опасных водителях Европы

79% европейских водителей отрицательно относятся к своим коллегам, сообщает CNN со ссылкой на опрос, проведённый компанией Ipsos среди 12,4 тыс водителей из 11 стран Европы. Как утверждает автор статьи, отдыхающих в Европе «ждёт шок»: 42% польских автолюбителей заявили, что на дороге «каждый сам за себя», а четверть британцев уверены, что за рулём они ведут себя иначе, чем в обычной жизни. Рейтинг самых агрессивных водителей возглавили греки: примерно половина из них признались, что ругаются, сигналят и обгоняют других по встречной полосе.

«Планируете отпуск в Европе этим летом? Остерегайтесь агрессивных, опасных и пьяных водителей — по крайней мере, по мнению европейцев», — предупреждает CNN.

Недавний опрос показал, что 79% европейских водителей отрицательно относятся к своим коллегам, в то время как 97% из них «гордятся своими превосходными навыками».

Опрос был проведён среди 12,4 тыс европейцев в марте 2022 года по заказу компании Vinci Autoroutes, управляющей автострадами Франции. Международная исследовательская компания Ipsos опросила не менее 1000 человек в каждой из 11 стран об их собственных привычках за рулём и привычках их коллег-водителей дома и за границей.

Судя по всему, отдыхающих в Европе водителей «ждёт шок». 42% польских водителей утверждают, что на дороге «каждый сам за себя» (аналогичное заявление сделали всего 7% испанцев). Четверть британцев уверены, что за рулём они ведут себя иначе, чем в обычной жизни.

Опрос «бросает вызов национальным стереотипам и зачастую подтверждает их». Всего 16% итальянских водителей указали, что их коллеги вежливы за рулём, в то время как 14% французских водителей считают, что их сограждане испытывают стресс во время вождения.

Самыми «скромными» оказались не изменяющие себе британцы: они заявили, что менее половины из их коллег «спокойны и вежливы» за рулём.

Однако когда дело дошло до оценивания водителей из других странах, всё выглядело немного иначе. Немцы, известные своими сверхскоростными автобанами, заявили, что только 30% их зарубежных коллег агрессивны, а безответственных — ещё меньше.

«Наименее критичными» оказались испанцы и британцы. 70% из них негативно отозвались о своих коллегах из континентальной Европы. Кажется, что это много, но только до тех пор, пока вы не услышите о других.

Если вы направляетесь в Грецию этим летом, возможно, вам «придётся хорошенько выспаться и выпить кофе перед тем, как отправиться в путь, чтобы убедиться, что вы в отличной форме». Греки чаще всего критикуют водителей из других стран: 91% из них дали негативную оценку навыкам своих коллег.

О себе они также отзывались хуже всего: примерно половина из них сообщили о том, что ругаются, сигналят, обгоняют по встречной полосе или выпрыгивают из машины, чтобы перекинуться парой слов с другим водителем. Они также чаще всего «прижимают» «вызывающую раздражение» машину спереди. «Так что не спускайте глаз с зеркала заднего вида, если вы планируете поездку в Грецию этим летом — или подумайте о Словакии, которая заняла последнее место в рейтинге», — пишет автор статьи.

Греческие водители также чаще всего используют свои телефоны за рулём: 77% признались, что совершают звонки, а 83% сообщили, что смотрят в экраны своих смартфонов. Испания заняла последнее место в этом рейтинге: об использовании своих смартфонов во время вождения рассказали всего 62% испанских автолюбителей.

Греция возглавила и рейтинг самых опасных водителей: около трети из них признались в превышении скорости, проезде на красный свет и несоблюдении безопасной дистанции между автомобилями. Между тем, только 20% греков смогли сказать что-либо положительное о водителях из других стран.

Рассказаное в статье — «не единственный кошмар», с которым столкнутся отдыхающие в Европе в этом году. Из-за «кармагеддона» цены на аренду автомобилей в Европе поднялись до рекордных высот, а в Великобритании по-прежнему ежедневно отменяют десятки рейсов, пишет CNN.