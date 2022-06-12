CNN: в США средняя цена бензина впервые достигла 5$ за галлон, но этот рекорд вряд ли кого-то удивит

В США впервые средняя по стране цена бензина достигла небывалой отметки — 5$ за галлон, передаёт CNN. Тем не менее, как отмечает издание, этот рекорд вряд ли кого-то удивит, так как в течение последних восьми недель цены на топливо в Америке постоянно росли.
В США средняя по стране цена за галлон обычного бензина впервые достигла $5, сообщает CNN со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию (ААА).
Однако, как отмечает издание, этот рекорд вряд ли кого-то удивит, поскольку цены на бензин неуклонно росли в течение последних восьми недель.
В статье подчёркивается, что растущие цены на топливо не просто стали головной болью для американских автомобилистов. Они оказались основным фактором самого быстрого за последние 40 лет роста цен на полный спектр потребительских товаров и услуг, пишет CNN со ссылкой на опубликованный в пятницу правительственный доклад по инфляции.
Согласно опросу, проведённому Мичиганским университетом, инфляция привела к тому, что индекс доверия потребителей в пятницу достиг рекордно низкого уровня. А беспокойство по поводу того, какие шаги предпримет Федеральная резервная система для борьбы с инфляцией, привело в последние месяцы к падению американских акций.
Как отмечается в статье, хотя средняя по стране цена 5$ за галлон — это нечто новое, однако в большей части США бензин по 5$ уже стал неприятным распространённым явлением.
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