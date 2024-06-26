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Швейцарский депутат: у сторонников украинского конфликта женское лицо

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В швейцарском парламенте решили разрешить поставлять оружие, сделанное в Швейцарии, на Украину. Пока что речь идёт о поставках не из конфедерации, а из третьих стран. Колумнист Blick и консервативный депутат Альфред Хеер считает это окончательным крахом нейтралитета. Ещё больше его возмущает, что всю поддержку Украины в Швейцарии продвигают женщины, которые не служили в армии и, по его мнению, не понимают, что швейцарское оружие будет убивать людей, «которые ничего нам не сделали».
Швейцарский депутат: у сторонников украинского конфликта женское лицо
AP

Комиссия нижней палаты швейцарского парламента одобрила решение, разрешить другим странам передавать Украине военную технику, собранную в Швейцарии. Депутат Альфред Хеер от консервативной Швейцарской народной партии отмечает в колонке для Blick, что «тем самым Швейцария отказывается от своей нейтральной в военном отношении позиции и становится участником конфликта». Политик считает также примечательным, что поддержку Украины в альпийской конфедерации продвигают практически исключительно женщины-политики.

Так, решение разрешить передавать швейцарское оружие Украине было принято с перевесом в один голос, с помощью голоса женщины-председателя Комиссии по политике безопасности от Социалистической партии Швейцарии. «Партии, которая хочет упразднить армию и всегда выступала против вооружения швейцарской армии», — не без иронии добавляет Хеер. Остальные голоса также были получены преимущественно от женщин-политиков из Свободной демократической партии и Партии Центра, «которые ни дня не служили в армии».

Альфред Хеер не обходит стороной и провал швейцарской конференции по Украине. «Конференция в Бюргенштоке оказалась предсказуемо провальной, о чём пишут даже западные СМИ». Хеер обращает внимание на то, что продвигала её снова женщина-политик – президент Швейцарии Виола Амхерд. По его мнению, она «позволила Украине превратить себя в инструмент» и упустила возможность «сыграть роль посредника» для «прекращения дальнейшего кровопролития».

Наконец, в верхней палате швейцарского парламента «женский альянс» хочет выделить Украине ₣5 млрд на «восстановление». Всё это заставляет Альфред Хеера задаться вопросом, является ли «совпадением или предвидением» то, что термин «поджигатель войны» в швейцарском немецком грамматически женского рода*?

По мнению Хеера это оттого, что женщины в Швейцарии не служат в армии. «Если бы женщины служили в армии, они бы знали, что оружие используется для убийства людей». Обращаясь уже к своим коллегам по парламенту, он добавляет: «если эти женщины думают, что швейцарское оружие нужно использовать в этом конфликте для убийства людей, которые ничего нам не сделали, и якобы для защиты наших ценностей на Украине, то им логично послать туда своих мужей и сыновей».

* В Швейцарии, в отличие от Австрии или ФРГ, для обозначения сторонников войны используется слово «Kriegsgurgel», что дословно можно перевести как «военная глотка» или «военное бульканье» и в отличие от общенемецкого «Kriegstreiber» оно женского рода (прим. ИноТВ).

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источник
Blick Швейцария Европа
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