В швейцарском парламенте решили разрешить поставлять оружие, сделанное в Швейцарии, на Украину. Пока что речь идёт о поставках не из конфедерации, а из третьих стран. Колумнист Blick и консервативный депутат Альфред Хеер считает это окончательным крахом нейтралитета. Ещё больше его возмущает, что всю поддержку Украины в Швейцарии продвигают женщины, которые не служили в армии и, по его мнению, не понимают, что швейцарское оружие будет убивать людей, «которые ничего нам не сделали».

Комиссия нижней палаты швейцарского парламента одобрила решение, разрешить другим странам передавать Украине военную технику, собранную в Швейцарии. Депутат Альфред Хеер от консервативной Швейцарской народной партии отмечает в колонке для Blick, что «тем самым Швейцария отказывается от своей нейтральной в военном отношении позиции и становится участником конфликта». Политик считает также примечательным, что поддержку Украины в альпийской конфедерации продвигают практически исключительно женщины-политики.

Так, решение разрешить передавать швейцарское оружие Украине было принято с перевесом в один голос, с помощью голоса женщины-председателя Комиссии по политике безопасности от Социалистической партии Швейцарии. «Партии, которая хочет упразднить армию и всегда выступала против вооружения швейцарской армии», — не без иронии добавляет Хеер. Остальные голоса также были получены преимущественно от женщин-политиков из Свободной демократической партии и Партии Центра, «которые ни дня не служили в армии».

Альфред Хеер не обходит стороной и провал швейцарской конференции по Украине. «Конференция в Бюргенштоке оказалась предсказуемо провальной, о чём пишут даже западные СМИ». Хеер обращает внимание на то, что продвигала её снова женщина-политик – президент Швейцарии Виола Амхерд. По его мнению, она «позволила Украине превратить себя в инструмент» и упустила возможность «сыграть роль посредника» для «прекращения дальнейшего кровопролития».

Наконец, в верхней палате швейцарского парламента «женский альянс» хочет выделить Украине ₣5 млрд на «восстановление». Всё это заставляет Альфред Хеера задаться вопросом, является ли «совпадением или предвидением» то, что термин «поджигатель войны» в швейцарском немецком грамматически женского рода*?

По мнению Хеера это оттого, что женщины в Швейцарии не служат в армии. «Если бы женщины служили в армии, они бы знали, что оружие используется для убийства людей». Обращаясь уже к своим коллегам по парламенту, он добавляет: «если эти женщины думают, что швейцарское оружие нужно использовать в этом конфликте для убийства людей, которые ничего нам не сделали, и якобы для защиты наших ценностей на Украине, то им логично послать туда своих мужей и сыновей».

* В Швейцарии, в отличие от Австрии или ФРГ, для обозначения сторонников войны используется слово «Kriegsgurgel», что дословно можно перевести как «военная глотка» или «военное бульканье» и в отличие от общенемецкого «Kriegstreiber» оно женского рода (прим. ИноТВ).