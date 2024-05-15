Bloomberg: Швейцария не станет снабжать Украину, несмотря на упрощение экспорта оружия

Власти Швейцарии собираются облегчить продажу продукции своего ВПК за рубеж в «исключительных обстоятельствах». Но эта мера не коснётся поставок на Украину, которые продолжат оставаться под запретом, сообщает Bloomberg.

Швейцарское правительство хочет иметь возможность обойти жёсткий нейтралитет страны и разрешить расширение экспорта оружия. Но при этом оно собирается сохранить запрет на военные поставки Киеву, пишет Bloomberg.

По словам издания, Швейцария запрещает продажу оружия странам, находящимся в состоянии войны, если они не участвуют в боевых действиях под эгидой ООН. В результате её производители потерпели убытки даже на фоне глобального оборонного бума и в 2023 году их зарубежные продажи упали на 27%.

Но, согласно новой инициативе кабмина, Берн сможет отменить экспортные ограничения в «исключительных обстоятельствах», если это будет соответствовать «интересам внешней политики или национальной безопасности». Законодатели потребовали большей гибкости для поддержки швейцарского ВПК, который играет ключевую роль в традиционном нейтралитете страны.

В то же время власти Швейцарии заявили, что не будут использовать исключение для разрешения поставок в Киев. Ранее они уже запретили отправлять на Украину своё оружие Германии, Испании и Дании, отмечает Bloomberg.