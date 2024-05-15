Bloomberg: Швейцария не станет снабжать Украину, несмотря на упрощение экспорта оружия

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Такер Карлсон признал, что Путин во многом интереснее Байдена Tucker Carlson Network
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Politico: покушение на Фицо вызвало шок среди европейских политиков Politico
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На Украине всё решится в ближайшие месяцы — New York Times New York Times
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«Какой-то сюр» — Daily Mail о киевском перфомансе гитариста Блинкена Daily Mail
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Полковник ВВС США в отставке уверен: ВСУ отступают из-за задержек с американской помощью CNN
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Le Figaro: Грузия стала новой ареной для противостояния России и Запада Le Figaro
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Europe 1: «эта неделя решающая» — Киев стоит перед дилеммой Europe 1
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Fox: демократы спаивают калифорнийских бомжей за счёт американских налогоплательщиков Fox News
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Генерал Ришу: ВСУ вынуждены перебрасывать войска из-под Авдеевки к Харькову
Наступление России в Харьковской области вынуждает украинское командование перебрасывать подразделения из-под Авдеевки и Артёмовска на защиту Харькова.
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Усик пошутил о габаритах Фьюри перед их очным поединком
Обладатель титулов WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик прокомментировал разницу в габаритах с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.
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Мэр Тбилиси Каладзе: внешние силы пытаются устроить революцию в Грузии
Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в эфире телекомпании «Рустави 2», что внешние силы пытаются совершить переворот в Грузии.
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Дивеев: серия пенальти — это лотерея, её выиграл «Зенит»
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о поражении от «Зенита» в матче Пути РПЛ Кубка России.
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Мэр Тбилиси Каладзе: власти Грузии не боятся американских санкций
Власти Грузии не боятся американских санкций, заявил в эфире телекомпании «Рустави 2» генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
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Фьюри сравнил предстоящий бой с Усиком со сражением с Кинг-Конгом
Британский боксёр Тайсон Фьюри высказался о поединке с украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе.
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Беспилотник самолётного типа уничтожен в Брянской области
Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Почепским районом Брянской области.
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Усик и Фьюри провели открытую тренировку перед титульным боем
Украинский боксёр Александр Усик и британец Тайсон Фьюри провели спарринги перед очным поединком.
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Умер актёр из «Улиц разбитых фонарей» Олег Леваков
Актёр из «Улиц разбитых фонарей», режиссёр и народный артист России Олег Леваков умер на 77-м году жизни.
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Развожаев: три дома и автомобиль повреждены в Севастополе в результате атаки ВСУ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ в двух ТСН города были повреждены три дома и автомобиль.
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Вратарь ЦСКА Шайхутдинов: всё, что скажу, — здоровья Торопу
Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов пожелал здоровья одноклубнику Владиславу Торопу.
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Трамп заявил, что его дебаты с Байденом должны длиться два часа
Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, что его предстоящие дебаты с нынешним американским лидером Джо Байденом должны длиться два часа.
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Семак рассказал, когда будет информация о продлении контракта с «Зенитом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о своём контракте с петербургским клубом.
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Минобороны: пять ракет ATACMS уничтожено над Крымом
Система ПВО уничтожила пять ракет ATACMS ВСУ над Крымом.
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Гладков: два мирных жителя пострадали в Шебекине в результате атаки ВСУ
Два мирных жителя пострадали в Шебекине Белгородской области в результате обстрела города ВСУ из РСЗО. ⠀
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Вице-премьер Словакии: Фицо не находится в «опасной для жизни ситуации»
Вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба заявил, что премьер-министр страны Роберт Фицо после покушения не находится в «опасной для жизни ситуации».
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Франция из-за погромов ввела войска в Новую Каледонию
Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов на острове, сообщил премьер страны Габриэль Атталь.
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Врач ЦСКА Безуглов: планируется транспортировка Торопа в Москву, о самолёте речи не идёт
Врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал ситуацию касательно состояния голкипера армейского клуба Владислава Торопа после столкновения в матче Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».
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Wildberries в рамках предупреждения ФАС упростил работу продавцов с платформой
Wildberries в рамках предупреждения Федеральной антимонопольной службы России изменил оферту, упростив работу продавцов с площадкой.
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Guardian: 16 женщин обвинили Копперфильда в сексуальных домогательствах
Шестнадцать женщин обвинили американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении.
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«Общественное»: в Харькове произошёл взрыв
Взрыв прогремел в Харькове на Украине.
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«Аталанта» с Миранчуком уступила «Ювентусу» в финале Кубка Италии
«Аталанта» проиграла «Ювентусу» в финале Кубка Италии.
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В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги
Сигнал воздушной тревоги отменён в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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В России предложили увеличить размер штрафов за оскорбление педагогов
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила дополнить КоАП статьёй «Оскорбление педагогического работника», а также увеличить размер штрафов за подобное деяние. Копия обращения на имя председателя правительства России Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
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Артур сравнил победу над ЦСКА с глотком свежего воздуха
Нападающий «Зенита» Артур Гимарайнс прокомментировал победу над ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России.
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Военкор Манье: причин нападения на Фицо было очень много
Бельгийский военкор Элайджа Манье в эфире RT предположил, кому могло быть выгодно нападение на премьера Словакии Роберта Фицо.
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Голкипер ЦСКА Тороп получил двойной перелом костей лицевого черепа
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал состояние голкипера армейского клуба Владислава Торопа.
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Прощание с журналистом Кононенко состоится 17 мая в Троицке
Прощание с журналистом Максимом Кононенко состоится в Троицке 17 мая.
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Федотов: футболисты ЦСКА терпели на поле, ничего не позволяли создать «Зениту»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о поражении от «Зенита» в финальном матче Пути РПЛ Кубка России.
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Путин прибыл с визитом в Пекин
Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с первым после переизбрания на пост главы государства зарубежным визитом.
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Семак — о победе над ЦСКА в Кубке России: матч получился боевым
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над ЦСКА в финальном матче Пути РПЛ Кубка России.
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Минфин России: решение о повышении ставки по семейной ипотеке не принято
Правительство не принимало решений о повышении ипотечных ставок по программе семейной ипотеки, заявили в Минфине России.
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Задоров — об игре в плей-офф НХЛ: мне нравится играть под давлением в важных матчах
Защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров высказался об игре в плей-офф НХЛ.
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ВСУ перебросили элитных штурмовиков на Харьковское направление из-под Часова Яра
ВСУ перебросили бригаду элитных штурмовиков Нацполиции Украины «Лють» на Харьковское направление из-под Часова Яра.
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«Зенит» победил ЦСКА по пенальти и вышел в суперфинал Кубка России
«Зенит» обыграл ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России.
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Губернатор Севастополя сообщил о работе средств ПВО, объявлена воздушная тревога
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе систем ПВО в регионе.
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Операция премьер-министра Словакии Фицо длилась почти четыре часа
Операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который пережил покушение, длилась 3 часа 40 минут.
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ФНЛ проведёт разбирательство ситуации с дракой футболистов «Енисея»
В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) планируют провести разбирательство по ситуации с дракой футболистов «Енисея».
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В Грузии осудили глав МИД Исландии, Литвы и Эстонии за посещение митинга
Генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе осудил посещение главами МИД Исландии, Литвы и Эстонии митинга против закона об иноагентах в Тбилиси.
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Решение о судьбе ХАМАС после завершения конфликта примет администрация Газы
Решение о судьбе ХАМАС и его участии в управлении сектором Газа примет его администрация, заявил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания.
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Матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА посетили более 50 тысяч человек
Стало известно, сколько зрителей присутствуют на финале Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24 между столичным ЦСКА и «Зенитом».
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Свищёв: МОК и ITF не будут реагировать на призывы наказать Хачанова
Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв высказался о ситуации вокруг теннисиста Карена Хачанова.
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Средства ПВО уничтожили авиабомбы HAMMER в Белгородской области
В Минобороны России сообщили об уничтожении авиабомб в небе над Белгородской областью.
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Выстреливший в премьера Словакии заявил, что не согласен с его политикой
Мужчина, который несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил, что сделал это по политическим мотивам.
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Брейдо: голкипер ЦСКА Тороп находится в сознании, но у него тяжёлое сотрясение мозга
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о состоянии голкипера армейского клуба Владислава Торопа после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом.
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Камоцци считает, что Сперцяну идеально подойдёт чемпионат Италии
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
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Эксперт Самуэли: покушение на Фицо могло быть следствием его демонизации в СМИ
Покушение на Фицо могло стать следствием масштабной кампании по его демонизации в СМИ, заявил RT старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли.
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«РБ Спорт»: ФИФА наложила на «Рубин» запрет на регистрационные действия
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение наложить санкции на казанский «Рубин».
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Польский подполковник Левандовский: Западная Украина привыкла к боевым действиям
Жители Западной Украины уже привыкли к боевым действиям, которые ведутся в стране, и воспринимают их как обыденность. Об этом заявил польский подполковник Пётр Левандовский.
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Подмосковные медики дали советы по составлению аптечки для дачника
В Химкинской областной больнице рассказали, что должно быть в аптечке у дачника.