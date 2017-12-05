Вести Оригинал

Вести: украинцам запретили читать об Илье Муромце

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На Украине запретили продажу российской книги «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях». Как сообщают «Вести», за последнее время украинский Национальный комитет по телевидению и радиовещанию запретил ввозить в страну ещё 19 российских книг.
Вести: украинцам запретили читать об Илье Муромце
vk.com

Национальный комитет по телевидению и радиовещанию запретил продавать на Украине книгу «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях». Как пишут «Вести», также была запрещена книга «Богатырские русские сказки». 

Как напоминает издание, с этого года при Госкомтелерадио заработал экспертный совет, который цензурирует все российские книги и разрешает или запрещает их ввоз в страну. За последнее время Нацкомитет запретил ввозить на Украину 19 российских книг, среди которых две книги Бориса Акунина. Писатель в ответ на это заявил, что запрет любых книг — это мракобесие.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Вести Украина Европа
теги
книга Россия Украина цензура
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров