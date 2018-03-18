Independent: американский политик против вооружения учителей — «большинство из них женщины»

Американский политик Гарри Шивер заявил, что учителям не нужно выдавать оружие после массового убийства в школе во Флориде, потому что «большинство из них — женщины», сообщает The Independent. Как отмечает издание, по мнению американского политика, женщины «боятся оружия» и не хотят учиться тому, как им пользоваться.

Американский политик, член Республиканской партии Гарри Шивер заявил, что учителям не нужно выдавать оружие после массового убийства в школе во Флориде, потому что «большинство из них — женщины», сообщает The Independent.

Шивер объяснил это тем, что женщины «боятся оружия» и не хотят учиться стрелять. Он также признался, что, скорее всего, воздержится при голосовании за законопроект, позволяющий обученным учителям носить оружие в школьных кампусах.

«Я не говорю, что все учителя — женщины, но в большинстве школ преподавателей-женщин большинство, — отметил Шивер. — Некоторые из них просто не хотят проходить обучение обращению с оружием. Если они этого захотят, то это хорошо. Но большинство из них не хотят учиться тому, как стрелять и носить оружие».

«Большинство женщин не захотят находиться в такой ситуации. По опыту Южной Алабамы я знаю, что они не будут этого делать, — добавил он. — Я хочу защитить наших женщин, и я думаю, что лучший способ защитить их — это выступить против этого законопроекта».

В американских школах три четверти учителей — женщины. Считается, что оружием обладают 22% американок. Ранее на этой неделе, как сообщает The Independent, учитель случайно выстрелил из полуавтоматического оружия в потолок и ранил трёх детей.