ABC News: сын Роберта Кеннеди не верит, что убийство его отца раскрыто

Убийство бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди породило многочисленные теории заговора, отмечает ABC News. Теперь о своём несогласии с официальной версией заявил и сын убитого. Самостоятельно изучив материалы дела и встретившись в тюрьме с предполагаемым убийцей, Роберт Кеннеди-младший призывает провести новое расследование.

Роберт Ф. Кеннеди-младший призывает заново расследовать убийство его отца. Бобби Кеннеди был застрелен в ночь своей победы на праймериз Демократической партии в Калифорнии. С тех пор прошло почти 50 лет. Стрелка быстро схватили и осудили, но теперь Роберт Кеннеди — младший хочет возобновить дело.



С нами в студии корреспондент ABC Адриенна Бэнкерт, она расскажет нам подробности. Доброе утро, Адриенна!



АДРИЕННА БЭНКЕРТ, корреспондент ABC: И вам доброе утро, Пола! На протяжении десятилетий вокруг убийства Кеннеди было множество теорий заговора, но сегодня одну из этих теорий поддержал… кто бы вы думали? Его сын!



РОБЕРТ КЕННЕДИ, сенатор, генеральный прокурор США в 1961—1964 гг.: Благодарю вас всех! Впереди Чикаго, давайте победим и там!



Пятое июня 1968 года. Один из самых шокирующих моментов в истории американской политики. Сенатор Роберт Ф. Кеннеди убит — спустя всего несколько минут после победы на президентских праймериз в штате Калифорния.



Считается, что застрелил его этот человек — 24-летний палестинский иммигрант Серхан Серхан. В 1969 году суд признал его виновным. Но сегодня утром, почти 50 лет спустя, сын Кеннеди, Роберт Ф. Кеннеди-младший, заявил The Washington Post, что после месяцев изучения результатов вскрытия и после трёхчасовой встречи с Серханом в тюрьме он убеждён: Серхан не убивал его отца.



Одна из существенных неувязок в материалах дела: у Серхана был револьвер всего на восемь патронов, но, как сообщается, на аудиозаписи с места преступления слышно 13 выстрелов. В ту ночь огнестрельные ранения получили ещё пять человек, и один из них — Пол Шрейд, участник кампании Кеннеди.



ПОЛ ШРЕЙД, бывший помощник избирательного штаба Роберта Кеннеди: Серхан был не на том месте, у него было недостаточно пуль, и он не мог бы застрелить Роберта Кеннеди. Я требую, чтобы было проведено новое расследование — в отношении второго стрелка, живого или мёртвого. Тогда, в 1968—1969 годах, этого так и не сделали. Отказались и не сделали.



Кеннеди-младший говорит, что и другие улики в этом деле его не устраивают. «Мой отец возглавлял правоохранительные органы этой страны. Думаю, ему бы очень не понравилось, если бы человека посадили в тюрьму за преступление, которого тот не совершал», — заявил он The Washington Post.



На суде Серхан признался, что стрелял в Кеннеди, но всегда утверждал, что не помнит происшедшего.



УИЛЬЯМ ПЕППЕР, адвокат Серхана: Поскольку его явно считали виновным, адвокат сказал ему, что он должен сознаться в преступлении, чтобы спасти свою жизнь. Потому что в те времена в Калифорнии была смертная казнь.



АДРИЕННА БЭНКЕРТ: Шрейд, которому сейчас 93 года, ещё с 1970-х призывал к повторному расследованию убийства. И именно Шрейд убедил Роберта Кеннеди-младшего заняться независимым изучением этого дела. Он надеется, что подключится (правозащитная организация. — ИноТВ) Innocence Project. Тем временем Серхан отбывает пожизненное заключение. Ему отказывали в досрочном освобождении 15 раз. В последний раз — в 2016 году.



Интересный поворот. И я думаю, что Роберт-младший просто хочет закрыть тему. Ему было 14, когда он потерял отца.



АДРИЕННА БЭНКЕРТ: Ему было всего 14, он был третьим из 11 детей. Мы иногда забываем об этом: такая большая семья, такая горькая утрата… Но вот один из интересных моментов: Серхан Серхан, как сообщается, стоял впереди Роберта Кеннеди, а следствие первоначально заявило, что тот был убит выстрелом сзади. Так что…



Вопросов много.



АДРИЕННА БЭНКЕРТ: Вопросов очень много, и, возможно, вскоре тема будет закрыта.



Пересмотр истории. Спасибо, Адриенна!



Дата выхода в эфир 28 мая 2018 года.