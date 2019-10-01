Баня вместо переговорной — Capital рассказал о российской традиции заключать сделки в неформальной обстановке

С помощью алкоголя в России скрепляют не только дружбу, но и деловые отношения, пишет Capital. По словам издания, нередко важные деловые переговоры проходят у русских за праздничным столом или в бане. Как поясняет журнал, в подобной неформальной обстановке российские бизнесмены стараются больше узнать о потенциальном партнёре и проверить его выдержку.

«Поднимать бокалы для русских — национальный спорт», — пишет Capital. По словам издания, в России обычно водка «льётся рекой», чтобы отпраздновать не только дружбу, но и доверительные отношения между деловыми партнёрами.

В статье рассказывается история французских бизнесменов Мартена и Жана, которые после целого дня обсуждений условий контракта с российским предприятием получают сообщение от своего потенциального партнёра из Новосибирска Игоря с приглашением на дачу. Приехав на место, Жан и Мартен обнаруживают Игоря и его помощника Евгения у мангала, и гостям сразу же предлагают выпить.

Тосты следуют один за другим: «За успех наших компаний!», «За дам!», «За ваши чаяния и мечты!» После прочтения нескольких стихов Пушкина Игорь снова поднимает бокал: «За подписание нашего контракта в Лионе, когда мы приедем во Францию в следующий раз!» После большого количества выпитых стопок водки, в час ночи, соглашение достигнуто.

Как поясняет издание, «в русской культуре важные сообщения передаются во время коллективных мероприятий вроде ужинов с большим количеством алкоголя или посещений бани». В деловой сфере русские пользуются этими моментами для «построения глубоких и прочных связей». Во время застолья они стремятся получить представление о своём собеседнике, понять, каковы его ценности и какие «интеллектуальные пружины» приводят его в действие. Кроме того, это способ проверить реакцию гостя на определённые слова, оценить его выдержку и манеру отвечать.

Capital советует французским бизнесменам, желающим вести дела в России, не преуменьшать важность подобных мероприятий и иметь в запасе несколько дней, чтобы не отказываться от приглашения российского партнёра. «Хорошая переносимость алкоголя, беседа и настрой» — это «трио» составляет, по мнению журнала, выигрышную комбинацию для «обольщения и убеждения» в деловых вопросах. Ведь, согласно русской пословице, «встречают по одёжке, а провожают по уму».