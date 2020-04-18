Forbes: переболевшие коронавирусом могут не иметь постоянного иммунитета

Люди, переболевшие коронавирусом, не имеют гарантированного постоянного иммунитета, пишет Forbes, ссылаясь на официальное заявление ВОЗ. По словам исполнительного директора по чрезвычайным программам Майкла Райана, пока не удалось установить, каков точный период действия иммунитета.
Нет никаких свидетельств в пользу того, что переболевшие коронавирусом пациенты и не имевшие симптомов переносчики обладают долгосрочным иммунитетом к вирусу, пишет Forbes, ссылаясь на заявление ВОЗ, сделанное на пресс-конференции в минувшую пятницу.
По словам исполнительного директора чрезвычайных программ Майкла Райана, никто не может точно сказать, может ли человек, обладающий вирусными антителами, заразиться снова: антитела дают иммунитет, однако неясно, на сколь длинный срок. Он также добавил, что некоторые тесты на коронавирус дают неверные результаты.
Райан также подчеркнул, что на данный момент достаточно большая доля людей не обладает антителами, а значит до глобального распространения иммунитета ещё далеко. Как пишет издание, ВОЗ намеревается выпустить дополнительные руководства по иммунитету и эффективности тестов на антитела в эти выходные.
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