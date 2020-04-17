CNBC: ВОЗ рекомендует ограничить доступ к алкоголю из-за ажиотажа на фоне пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендацию мировым лидерам ввести ограничения на продажу алкоголя, который делает организм человека уязвимым для коронавируса и осложняет течение болезни, сообщает CNBC. Организация раскритиковала миф о том, что крепкий алкоголь убивает вирус, а также выразила беспокойство из-за роста потребления спиртных напитков во время карантина.

Употребление алкоголя увеличивает шансы подхватить COVID-19 и осложняет течение болезни, если она уже есть, поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует мировым лидерам ограничить доступ к спиртным напиткам во время пандемии, пишет CNBC.

Во вторник на сайте европейского регионального отделения ВОЗ появилось предупреждение о том, что алкоголь «ставит под угрозу иммунную систему организма и повышает риски неблагоприятных последствий для здоровья», рассказывается в статье. Употребление спиртного связано с рядом инфекционных и неинфекционных заболеваний, которые могут сделать человека более уязвимым для COVID-19. Оно может усугубить проблемы с психическим здоровьем и рискованное поведение, а также спровоцировать насилие, особенно в странах, где меры по социальному дистанцированию заставляют население сидеть на карантине дома.

Кроме того, ВОЗ развеяла «опасный миф о том, что употребление крепкого алкоголя может убить» коронавирус. Вместо этого оно может привести к серьёзным проблемам со здоровьем вплоть до смерти, особенно если в него добавили метанол. До пандемии, которая привела к увеличению спроса, из-за спиртного погибало около 3 млн человек в год. Поэтому, подчёркивается в сообщении ВОЗ, людям надо в целом выпивать меньше крепких напитков, а во время пандемии — тем более.

Тем не менее, отмечает информационный сайт, американцы скупают бутылки: аналитическая компания Nielsen выяснила, что по сравнению с прошлым годом за неделю с 21 по 28 марта продажи алкоголя в магазинах США подскочили на 22%. В то же время копания по оказанию финансовых услуг Rabobank указывает, что выпивать купленное жители страны предпочитают дома: в следующие два месяца ресторанный бизнес недосчитается $15 млрд от продажи спиртного.

CNBC напоминает, что в прошлом месяце генеральный директор ВОЗ Теодрос Аданом Гебреисус перечислил советы, которые помогут сохранить физическое и психическое здоровье во время карантина. Он рекомендует есть здоровую пищу для повышения иммунитета, при этом ограничить употребление алкоголя и сладких напитков, а также не курить. Взрослым необходимо по крайней мере полчаса заниматься зарядкой, детям — час. При возможности выходить на улицу рекомендуется совершать прогулку, пробежку или велосипедную прогулку, если нет такой возможности – заниматься йогой, танцевать или ходить вверх-вниз по лестнице. Работающим из дома необходимо чаще менять позу и делать 3-минутные перерывы каждые полчаса. Главное же, по мнению специалиста, — отвлечься от кризиса, послушать музыку, почитать книгу или поиграть, а также поговорить с теми, кого вы знаете и кому доверяете.