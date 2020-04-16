Горбачёв: после пандемии мир должен пойти по пути демилитаризации

Пандемия коронавируса представляет собой общую угрозу для всего человечества, решать которую необходимо сообща, пишет Михаил Горбачёв в своей статье для Time. По мнению политика, нынешний кризис должен подтолкнуть мировое сообщество к пересмотру понятия безопасности и убедить мировых лидеров в необходимости демилитаризации международных отношений и снижения военных расходов.

В течение первых месяцев 2020 года мы вновь увидели, как хрупок наш глобальный мир и сколь велика опасность скатывания в хаос, пишет Михаил Горбачёв в своей статье для Time. Пандемия коронавируса является общей угрозой для всех стран — и ни одно государство не способно справиться с ней в одиночку, отмечает Горбачёв. При этом, по мнению политика, уже сейчас необходимо задуматься о том, как будет выглядеть жизнь, когда пандемия отступит.

Горбачёв проводит параллели с тем, как мир реагировал на ядерную угрозу в 80-е годы: он отмечает, что прорыв произошёл тогда, когда советская и американская стороны поняли, что имеют дело с общей угрозой. Следовательно, реакция на современные кризисы, в том числе и на пандемию коронавируса, не может протекать исключительно на уровне отдельных государств. Как пишет Горбачёв, соответствующие решения должно принимать всё мировое сообщество.

На данный момент человечество не сумело создать и внедрить общие для всего мира стратегии и цели, констатирует Горбачёв: поэтому сегодня необходимо, в первую очередь, пересмотреть понятие «безопасность». Политик отмечает, что даже после холодной войны это понятие в основном рассматривалось через военную призму. Однако на первый план должна выйти безопасность людей через предоставление им продовольствия, воды, чистой окружающей среды и здравоохранения. Для достижения этой цели необходимо разрабатывать стратегии, готовиться и создавать резервы, а также предпринимать шаги по демилитаризации международных отношений и политики в целом, считает политик.

В заключение статьи Горбачёв призывает мировых лидеров созвать внеочередную сессию Генассамблеи ООН, как только ситуация стабилизируется. Темой сессии должен стать пересмотр глобальной повестки дня. В частности, Горбачёв призывает мировых лидеров сократить расходы на вооружения на 10—15%: по мнению политика, это станет первым шагом на пути к новой цивилизации.