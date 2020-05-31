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Daily Mail: около половины британцев набрали вес во время карантина

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На фоне опасений относительно того, что ожирение повышает риск летального исхода в случае заражения коронавирусом, более половины британцев набрали лишний вес за период карантина, передаёт Daily Mail. При этом только половина взрослых жителей страны продолжают «строго» придерживаться ограничительных мер.
Daily Mail: около половины британцев набрали вес во время карантина
Reuters

Половина жителей Великобритании, принявших участие в опросе Королевского колледжа Лондона, признались, что набрали вес во время карантина, сообщает Daily Mail. При этом, как отмечает издание, значительный лишний вес повышает риск летального исхода в случае заражения COVID-19. В частности, согласно данным Национальной службы здравоохранения Англии, смертность пациентов с ожирением на 40% выше, чем у не страдающих им заболевших. 

Согласно исследованию, каждый седьмой взрослый британец минимум неделю не выходил на улицу для занятий спортом. 41% совершеннолетних жителей Великобритании и 46% детей ни разу не покидали свои дома за предшествующие опросу пять дней.
 
«Тот факт, что так много людей признают, что набирают вес, не должен никого удивлять, — заявил британский эксперт по проблемам ожирения Тэм Фрай. — Когда эпидемия COVID-19 закончится и станет известно реальное влияние на талию британцев, ожидайте драконовских мер по охране здоровья. Борис Джонсон пообещал начать войну с лишними килограммами, опасаясь второй волны, но он не выиграет её, если необходимые меры не будут реализованы немедленно».
 
Треть жителей страны рассказали, что потребляют больше алкоголя по сравнению с обычным количеством. Ещё в апреле в этом признавались 19%. При этом каждый четвёртый отметил, что чувствует себя более одиноким, чем прежде.
 
Кроме того, 35% из 2250 опрошенных британцев временно приостановили лечение различных заболеваний или отложили обращение за медицинской помощью из-за опасений заразиться коронавирусом в больнице или стать бременем для службы здравоохранения.
 
При этом исследование Университетского колледжа Лондона показало, что только половина взрослых жителей страны в настоящее время «строго» придерживаются карантинных мер. Каждый седьмой британец признался, что нарушал правила самоизоляции.
 
Daily Mail отмечает, что 44% из них пригласили в гости родственников или друзей, а 38% встречались с кем-либо за пределами своего дома. 44% рассказали, что виделись с соседями на расстоянии более двух метров.
 
К другим нарушениям правил относятся выход из дома более одного раза в день, так поступил 51% опрошенных, и поездки на работу, которая была переведена на удалённый формат, в этом признались 10%. Ещё 11% ходили на вечеринки, 4% приглашали на дом парикмахера, а 2% встречались со своим возлюбленным.
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Daily Mail Великобритания Европа
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