Daily Telegraph: в Британии не могут объяснить почти 13 тысяч смертей

После начала пандемии в Британии зафиксировали почти 13 тыс. смертей, которые выбивались из ожидаемых прогнозов, но не были связаны с заражением COVID-19. Как предполагают эксперты, этот всплеск может объясняться тем, что люди не могли получить доступ к медицинскому обслуживанию, так как все ресурсы здравоохранения тратились на борьбу с вирусом, пишет The Daily Telegraph.

С начала кризиса коронавируса в Англии и Уэльсе произошло почти 13 тыс. «необъяснимых» смертей. В стране растут опасения, что эти люди умерли, так как не могли получить доступ к медицинскому обслуживанию, пишет The Daily Telegraph.

По подсчётам издания, с 13 марта было зарегистрировано более 23 тыс. случаев сверхсмертности, не связанных с COVID-19, среди британцев, находившихся в пансионатах для престарелых и собственных домах. За это время число летальных исходов в больницах сократилось более чем на 10 тыс., так как многих умирающих пациентов выписывали, чтобы освободить места при подготовке к пику эпидемии. Но даже с учётом обычного количества смертей в больницах причины 12 818 случаев остаются неясными.

Специалисты по статистике в Оксфордском и Кембриджском университетах считают, что эти тревожные показатели служат достаточным основанием, чтобы начать расследование. Существует подозрение, что тысячи людей погибли дома или в домах престарелых, поскольку основные ресурсы здравоохранения были направлены на борьбу с пандемией.

«Вскоре после начала эпидемии наблюдается огромный всплеск смертей в домашних условиях среди людей, не заражённых COVID. Это происходит примерно в то же время, когда больницы начали сводить к минимуму предоставление обычных услуг», — говорит профессор Кембриджского университета Дэвид Шпигелхальтер.

«Ко всем больницам обратились с призывом выписать как можно больше пациентов, и ответственность за заботу о них возложили на сообщества. Важно знать, сколько (смертей. — ИноТВ) можно было бы по крайней мере отсрочить, если бы здравоохранение работало в нормальном режиме», — считает он.

«Вопрос не в поиске виноватого. Но эта эпидемия не будет последней, и нам необходимо узнать о непрямом влиянии мер. Чрезвычайно важно понять последствия действий, которые мы предприняли», — добавляет учёный.

Профессор Карл Хенеган, директор Центра доказательной медицины в Оксфордском университете, предполагает, что чрезмерная смертность в домашних условиях — это едва ли незарегистрированные случаи гибели от коронавируса. «Эти люди находились в изоляции, у них не было посетителей, поэтому сейчас ситуацию трудно объяснить не выявленным COVID», — отмечает он.

«Всплески существуют по ряду причин. Одной из них может быть то, что люди не обратились к врачу с обычными проблемами, которые легко поддаются лечению», — рассуждает Хенеган.

«Этот вопрос требует срочного расследования. Независимо от того, выписывают ли людей слишком рано или они присутствуют в недостаточном количестве, существуют проблемы, потому что это значение заметно выше привычного ожидаемого (числа смертей. — ИноТВ) в домашних условиях», — подчёркивает профессор.

Отдельное исследование Кембриджского университета показало, что за семь недель до 15 мая в домах было на 1700 больше смертей, чем можно было ожидать в этот период, а в пансионатах для пожилых британцев — на 12 800.

Согласно последним данным, по всей Великобритании COVID-19 унёс жизни 46 383 человек, включая подозрения на вирус. Но существует мнение, что настоящее число жертв пандемии может приближаться к 60 тыс., если учесть дополнительные случаи, вызванные карантином.

Во время карантина количество неотложных направлений к онкологу по всей Англии сократилось на 60%, в то время как процедуры химиотерапии проводились только на 70% от их нормального уровня. Количество обращений в отделения экстренной помощи также сократилось за последние недели. Кроме того, существуют опасения, что люди избегают похода в больницу, несмотря на опасные для жизни сердечные приступы или инсульты, заключает The Daily Telegraph.